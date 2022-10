Carrión quiere ser verdugo de Las Palmas

El Fútbol Club Cartagena tiene ante sí una de las pruebas más duras de la temporada el próximo domingo a las 21.00 de la noche. Los albinegros viajan de nuevo a las Islas Canarias para enfrentarse esta vez al líder de LaLiga Smartbank, invicto durante este curso y con una racha de 22 partidos sin perder, la mejor de su historia en Segunda. Contra todo ello intentará luchar el cuadro de Luis Carrión, que explicó ayer en la rueda de prensa previa al encuentro el momento que vive su equipo y las claves para sacar la victoria del Estadio de Gran Canaria.

La confianza del técnico catalán en los suyos es total. «Hemos trabajado bien durante toda la semana y tenemos ganas de que llegue el domingo para hacer un buen partido y ganar, que creo que podemos», afirmó el entrenador ante los medios de comunicación. Carrión no se conforma con el empate ante los amarillos, aunque es consciente de la enorme dificultad del encuentro y conoce bien las virtudes de su rival. «Son un equipo que juega muy bien y que también defiende muy bien. Son valientes en situaciones defensivas, van altos, presionan bien y son capaces de solucionar problemas cuando le superan la presión, que es lo más difícil», explicó.

García Pimienta es el arquitecto del gran estado de forma de la escuadra canaria, un perfil similar al de Carrión marcado por su pasado barcelonista. «Es un buen amigo y un tío maravilloso. Su equipo juega bien y él ha evolucionado, porque el Barça tiene una forma muy marcada de jugar y él ha solucionado temas defensivos. Está haciendo un buen trabajo y cambió al equipo cuando llegó metiéndolo en play off. Aún así, tienen sus puntos fuertes y débiles, que intentaremos aprovechar», aclaró el preparador cartagenerista.

En Jonathan Viera tienen los ‘pío-pío’ su principal amenaza con un punto dulce de juego, pero Carrión no pierde de vista a los que le rodean. «Lo más importante de Las Palmas es el bloque. De hecho, sin Jonathan el equipo ha ganado. Es un jugador diferencial, pero a mí también me gusta Curbelo, Sidnei, Nfulu o Loiodice», expresó. Sin embargo, pone en valor el técnico a sus hombres. «Ellos también nos estarán mirando y pensarán lo mismo de nosotros. Tenemos un modelo que les puede hacer daño y tenemos que intentar que pase lo que queremos nosotros independientemente de quién juegue», reiteró.

Este Cartagena ya ha demostrado que no le importa quién se ponga delante tras ganar al Levante en su estadio o poner contra las cuerdas al Alavés y ahora quiere revivir otra noche grande venciendo al equipo más en forma de la categoría. El entrenador basa su trabajo en el estudio de las debilidades de los contrarios y esta vez no ha sido diferente. «Como todos los equipos del mundo, tienen sus cosas buenas que están explotando bien porque van primeros, pero también tienen sus cosas malas y se le puede hacer daño», aseguró.

Luis Carrión no tiene un buen historial contra Las Palmas. «Es un equipo que, a mí personalmente, siempre me ha costado excepto un año en el que ascendimos allí con el Córdoba», explicó. El jefe del banquillo albinegro no ha ganado aún a Las Palmas como entrenador del Cartagena: perdió 2 a 0 recién llegado al club cartagenero y en la pasada temporada cayó 4 a 1 en la isla y 0 a 2 en el Cartagonova. «El año pasado allí no estuvimos nada bien y aquí ellos estuvieron mejor y merecieron ganar, pero esto es otra temporada con jugadores nuevos en los dos equipos y en la que tenemos otra mentalidad. Tenemos posibilidades de poder ganarles», sentenció el catalán.

El de Barcelona tiene las armas para darle la vuelta al historial con el gran nivel de Calero, Jairo, Borja Valle y Sadiku además de haber recuperado definitivamente a Isak Jansson, que está regresando a un buen nivel, a Ortuño, a Tejera y a Franchu, a los que les está costando un poco más. Sin embargo, no podrá contar Carrión con David Ferreiro ni con Kiko Olivas cuando parecían estar en condiciones y tampoco con Julián Delmás, con una inesperada lesión. «Ferreiro no llegará, pero la semana que viene estará perfecto. Con Kiko no queremos arriesgar demasiado para perderlo más tiempo y Delmás tiene unas molestias en el pubis y, en principio, tampoco vendrá», concluyó el técnico.

Los ‘pío-pío’, talón de Aquiles del técnico albinegro

El actual técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, vive una etapa dulce en su carrera al mando del conjunto albinegro, no obstante, a lo largo de su carrera en los banquillos, el exfutbolista ha vivido momentos de todo tipo. Después de comenzar en el fútbol femenino con el Espanyol, Carrión se pasó al masculino comenzando con el Córdoba, su exequipo como futbolista. Nada más llegar, como segundo entrenador de Pablo Villanueva en la 2012-13, Luis venció en liga a Las Palmas en su única victoria contra ellos hasta el momento. En la temporada siguiente cayó derrotado en los dos partidos de liga, pero logró un histórico ascenso a Primera División con los califas, precisamente, contra el equipo canario en una final del play off que se recordará durante décadas por la precoz celebración amarilla con invasión de campo que terminó con la promoción de los blanquiverdes. Sin embargo, la final a doble partido quedó en empate a 0 en Córdoba y a 1 en Gran Canaria.

Más tarde, ya como entrenador del Numancia, Luis tampoco logró vencer a los ‘pío-pío’con otra derrota por 3 a 1 en la isla y un empate a 1 en Soria. Sus últimos enfrentamientos se han dado durante las tres últimas campañas, dirigiendo al FC Cartagena, equipo con el que no ha podido romper su mala racha. A su llegada en el invierno de la campaña 2020-21, Carrión cogió a un equipo en descenso, pero que había vencido a Las Palmas por 3 a 0. En la segunda vuelta, con el barcelonés en el banquillo, los albinegros cayeron por 2 a 0 en el Estadio de Gran Canaria.

Los dos últimos partidos en los que se ha visto las caras Carrión con el cuadro insular fueron los de la pasada temporada. Pese al buen rendimiento del Cartagena, los dos choques contra los amarillos se contaron por derrotas: 4 a 1 en Las Palmas y 0 a 2 en el Cartagonova para que el equipo amarillo continúe siendo el talón de Aquiles de Luis Carrión.