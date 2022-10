A dos días del encuentro que enfrenta al FC Cartagena contra Las Palmas, el entrenador albinegro, Luis Carrión, ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar sus sensaciones de cara al choque. A pesar de la dificultad de visitar al líder de LaLiga Smartbank en su estadio, el técnico catalán confía en su equipo para sacar el máximo rédito del Estadio de Gran Canaria. "Hemos trabajado bien durante la semana y tenemos ganas de que llegue el domingo para hacer un buen partido y ganar, que creo que podemos", ha afirmado.

El cuadro amarillo logró el pasado fin de semana su récord histórico de partidos consecutivos sin perder y se mide al Cartagena en su mejor momento. Consciente de todas sus virtudes, Carrión asegura conocer las grietas de un sólido equipo. "Son un equipo que juega muy bien y defiende muy bien. Son valientes en situaciones defensivas, van altos, presionan bien y son capaces de solucionar problemas cuando le superan la presión. Como todos los equipos del mundo, tienen sus cosas buenas, porque van primeros, pero también malas y se le puede hacer daño", ha explicado.

García Pimienta es el arquitecto del gran estado de forma de la escuadra canaria, un perfil similar al de Carrión marcado por su pasado barcelonista. "Es un buen amigo y un tío maravilloso. Su equipo juega bien y él ha evolucionado, porque el Barça tiene una forma muy marcada de jugar y él ha solucionado temas defensivos. Está haciendo un buen trabajo y cambió al equipo cuando llegó metiéndolo en play off. Aún así, tienen sus puntos fuertes y débiles, que intentaremos aprovechar", ha manifestado.

Por último, Luis ha desvelado que "Ferreiro no llegará al partido, pero la semana que viene estará perfecto" de sus molestias, mismo caso que el de Kiko Olivas. "Con Kiko no queremos arriesgar demasiado para no perderlo más tiempo", ha expresado. La sorpresa ha sido Julián Delmás, que tampoco viajará por culpa de unas molestias en el pubis de última hora.