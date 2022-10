El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha pasado del más puro talento y la improvisación de los jugadores a la era de los datos, las estadísticas medidas al milímetro y el estudio pormenorizado de la táctica. No obstante, algo que nunca cambia está en la esencia misma del juego: hay que hacer gol en la portería contraria y evitar que el equipo rival lo haga en la tuya. Eso es lo que define a los ganadores y eso es exactamente lo que está haciendo el Fútbol Club Cartagena. A pesar de no haber logrado una enorme diferencia de puntos respecto a las dos temporadas anteriores a estas alturas, sí que existe una gran mejora en cuanto a la confianza, sensaciones y solidez que transmite el cuadro albinegro, algo que ha conseguido a través del dominio de las áreas.

Ya han transcurrido once jornadas de LaLiga Smartbank y el conjunto cartagenerista se mantiene en la zona alta de la tabla. No es casualidad ni suerte. Es trabajo y seguridad en la idea de Luis Carrión, una idea que ha convertido a los albinegros en un serio candidato al play off de ascenso a Primera División. El objetivo de la entidad cartagenera es el de mantener la categoría año tras año para hacerse fuerte en el fútbol profesional, sin embargo, el rendimiento del equipo está permitiendo soñar a la parroquia albinegra con mucho más.

Los números no mienten y el Cartagena está entre los mejores de la categoría por méritos propios. Los albinegros son el quinto equipo que más posesión de balón tiene de media -54 por ciento-, el quinto con mejor acierto en el pase -80 por ciento-, el que más disparos totales -116- y a puerta -53- realiza, el que más centros sirve con éxito -6,3 por encuentro- y el que más goles anota a balón parado de todo el campeonato.

Todo ello ha puesto a los cartageneros en lo más alto de la tabla goleadora con 16 goles y en un sólido cuarto puesto, nada sencillo en una de las ligas más competitivas del mundo. Sin embargo, el Cartagena no solo domina el registro ofensivo, sino también el defensivo y es ahí donde se ve reflejado su crecimiento en comparación con otros años.

El ataque albinegro ya iba sobrado la pasada campaña, donde logró 16 tantos, e incluso la anterior, en la que firmó 14. No obstante, los 20 puntos que ha conseguido el equipo de Luis Carrión no los había alcanzado el Cartagena en Segunda a estas alturas desde la temporada 2009-10 y eso se debe a su control de lo que pasa cerca de su portería. En coherencia con su potencia en área contraria, los albinegros también demuestran autoridad en su propia área con una solvencia defensiva a la altura de muy pocos.

Después de las dos últimas jornadas ya son cuatro los encuentros que ha mantenido la portería a cero el Cartagena a consecuencia de su buen hacer defensivo, reflejado también a través de los datos. Los de Carrión destacan en entradas exitosas y duelos aéreos y no permiten más de 3,4 remates a su portería por partido, lo que blinda muy bien a su portero. Además, la defensa albinegra tiene un 77 por ciento de éxito en los centros en contra, un gran cambio con respecto al año pasado.

Con esos mimbres afronta el FC Cartagena el segundo cuarto de liga, que irá definiendo poco a poco la aspiración de cada equipo hasta final de temporada. Debe mantener el conjunto de la ciudad trimilenaria su dominio en área contraria y propia para luchar por un sueño que cada vez parece más real

Álvaro Cervera, nuevo técnico del Oviedo tras la destitución de Bolo

El Real Oviedo ya tiene nuevo entrenador después del despido de Jon Pérez Bolo del cuadro carbayón. Álvaro Cervera ha sido el encargado de sustituir al bilbaíno tras un comienzo muy irregular de temporada que ha dejado al conjunto azulón en la decimo octava posición de la tabla y con un difícil porvenir para un equipo que persigue la promoción de ascenso año tras año. El que fuera entrenador del Cádiz durante siete temporadas en las que lo llevó desde Segunda División B a Primera ya ha dirigido su primera sesión de entrenamiento al mando del Real Oviedo e intentará revertir la situación del club asturiano cuanto antes.

El técnico pronunció ayer sus primeras palabras como entrenador carbayón, con las que quiso revalorizar el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores y darle la importancia que se merece para cumplir los objetivos. «El fútbol es un juego, pero es nuestro trabajo. Somos un grupo de gente joven, pero nos debemos a muchas cosas, a una ciudad, a una afición. Es un sentimiento y lo tenemos que sacar adelante como sea porque mucha gente depende de lo que hagamos nosotros y tenemos que hacerlo», sentenció Álvaro Cervera ante los medios del club tras su primer día de trabajo al mando del equipo.