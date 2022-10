El Cartagena, ante el más difícil todavía

El magnífico primer cuarto de temporada del Fútbol Club Cartagena se enfrenta a su particular prueba de fuego. No hay en este momento un partido más duro en LaLiga Smartbank que ante Las Palmas, el equipo más en forma de la categoría, líder, invicto, tremendamente peligroso en ataque y casi impenetrable en defensa. Pocos han sido capaces de plantar cara al conjunto amarillo desde el inicio de liga, pero el Cartagena pretende mantener su papel de equipo revelación ganando en el Estadio de Gran Canaria para igualar a puntos a los canarios. Le llega al conjunto cartagenero ‘el más difícil todavía’, por suerte, en su mejor momento desde su regreso al fútbol profesional.

Los albinegros son cuartos en la tabla, una posición muy por encima de las expectativas y de los objetivos marcados para la temporada y, a la misma vez, nada sorprendente por el fútbol que está desplegando el equipo. Luis Carrión ha conseguido que todas las piezas encajen en su idea de juego en su tercer curso en el banquillo cartagenero y ha llevado a un novato de la categoría hasta lo más alto a través del despliegue ofensivo, el buen trato de balón y la férrea defensa en bloque. Todo ello le ha llevado a cosechar 20 puntos y acechar al líder, a solo tres unidades de distancia. Una victoria separa a albinegros y amarillos, pero una victoria que aún nadie ha conseguido.

No parece tarea sencilla vencer a los de García Pimienta. El equipo canario tiene una plantilla repleta de calidad, una defensa muy seria y un ataque que no perdona. Su producción ofensiva es similar a la del Cartagena y suma 15 tantos -uno menos que los cartageneros-, pero la diferencia está en los goles encajados. Mientras que los albinegros han recibido 11 goles, el conjunto insular solo ha concedido 4 y tres de ellos han sido en el mismo partido, frente al Mirandés en un partido que terminó con empate a tres. Junto a los de Miranda, el Alavés es el único equipo que ha logrado batir la portería canaria y, por lo tanto, ha mantenido el cuadro grancanario la portería a cero en 9 de los 11 partidos disputados hasta ahora.

Los insulares tienen en Jonathan Viera a su mejor futbolista, pero no está solo. El de Las Palmas suma 2 tantos y 2 asistencias y está haciendo jugar a su equipo al margen de los números. Es el faro que guía a los Marc Cardona -4 goles-, Álvaro Jiménez -2 goles-, Benito Ramirez -1 gol y 1 asistencia-, Sandro -1 gol y 1 asistencia- u Óscar Clemente -1 gol y 2 asistencias. Todo el frente de ataque aporta a la causa y amenaza al rival, por lo que no tendrá una clara referencia el Cartagena para detener la ofensiva contraria. No obstante, tiene las armas necesarias el equipo portuario para frenar el avance ‘pío-pío’ y hacerle daño en la retaguardia.

Ese daño pasa por la ofensiva albinegra, que llega en muy buenas condiciones al partido después de haber recuperado definitivamente a Isak, Ortuño, Franchu y Tejera y está previsto que David Ferreiro entre en la convocatoria después de entrenar con el equipo durante la semana. De esta manera, Luis Carrión tendrá casi todas las opciones disponibles para conformar su once en función de las características del rival. Por otro lado, Sadiku llega enchufado tras volver a ver portería en la jornada intersemanal y se enfrenta a su exequipo con la intención de cumplir la ‘ley del ex’. Jairo Izquierdo y Kiko Olivas se han cuidado durante la semana para recuperarse de sus molestias y tienen muchas opciones de llegar en condiciones al partido, por lo que el equipo podría viajar al completo al Estadio de Gran Canaria para la gran cita del domingo ante el líder invicto de LaLiga Smartbank.

Sadiku: "Si marco un gol no lo voy a celebrar"

Armando Sadiku se enfrenta este fin de semana a Las Palmas, el equipo que lo trajo de vuelta a LaLiga Smartbank la temporada pasada después de dos años complicados en Turquía y Bolivia y ha demostrado su cariño por la entidad canaria en una entrevista concedida a La Provincia, periódico que pertenece a Editorial Prensa Ibérica, al igual que La Opinión. En ella, el delantero ha hablado sobre su momento de forma actual, sobre la pasada campaña y sobre los dos equipos que se enfrentan el próximo domingo .

Sadiku afirmó estar pasando «un momento espectacular» en el Cartagena. «Me están yendo muy bien las cosas y estoy contento porque he encontrado un grupo con gente humilde y con ganas de trabajar», aseguró. Tanto es así que el ariete ya ha superado su registro goleador del año pasado, algo que achaca a la falta de oportunidades en la isla. «Si hubiera jugado desde el principio en Las Palmas podría haber marcado muchos goles, pero no tuve muchas posibilidades», expresó.

El albanés también asegura sentirse más cómodo en el estilo de juego del Cartagena, algo que puede explicar esa diferencia goleadora. «El juego aquí me favorece mucho porque soy un delantero de área. Espero los centros. Con pocos pases llegamos a finalizar jugadas y eso me viene muy bien. Se ve en mi rendimiento en el campo, con goles». En ese sentido, Sadiku prefiere a Luis Carrión por encima de García Pimienta. «Me gusta más donde estoy porque corremos mucho, somos jugadores con experiencia. Estoy muy a gusto con el juego que el míster Luis nos transmite», reiteró el jugador.

Por último, Armando aseguró que no celebraría un gol ante su exequipo. «Espero marcar, de verdad. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas para ayudar a mi equipo. Estoy en una buena racha y el equipo también, pero si marco, no lo voy a celebrar porque en Las Palmas me sentí espectacular, como en casa», concluyó Sadiku.