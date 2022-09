Pedro Acosta, ‘Tiburón 2’

Septiembre es el mes clave en el Campeonato del Mundo de motociclismo. No solo porque se van definiendo los títulos, sino también porque se resuelven muchos contratos de cara a la siguiente temporada. Pedro Acosta, ‘El Tiburón’ de Mazarrón, después de un flirteo con MotoGP con poca consistencia, está al margen de ese runrún. Ya tiene claro que en 2023 seguirá en Moto2 y con el Team Ajo, el mismo que le llevó el año pasado a conquistar la corona de Moto3. Pero también es momento de presentar candidaturas de cara al futuro. Y ayer, en Motorland, en el Gran Premio de Aragón, el murciano demostró que el año próximo será el máximo aspirante al título.

Después de dos meses duros, con una fractura de tobillo que provocó que se perdiera dos carreras, Acosta tiró de talento para sumar la segunda victoria de su carrera en la categoría intermedia. Tras convertirse en el Gran Premio de Italia en el piloto más joven de la historia en sumar un éxito en Moto2, ofreció una exhibición en el circuito de Alcañiz, donde venció en solitario, liderando un trío español que completaron Aarón Canet, el catalán de la pajarita de madera, y Augusto Fernández, líder del Mundial.

Cuando el mallorquín alcanzó el liderato de Moto2, todo hacía presagiar que las órdenes de equipo en el Team Ajo Red Bull impedirían a Pedro Acosta aspirar a ganar carreras este año. Pero en Aragón quedó demostrado que no es así, que los dos pilotos tienen libertad de movimientos. Por ello, ‘Tiburón 2’, que dejó claro casi desde el inicio que tenía mejor ritmo que el resto de pilotos de la parrilla, pudo pasear de nuevo su bandera por el circuito. Y de esta forma volvió a hacer sonar el himno español en una temporada donde tuvo un inicio muy complicado, donde le costó adaptarse a la nueva motocicleta. Y gracias a esa reacción, solo tres carreras después de su reaparición y de pasar por el quirófano por una fractura de tobillo, alcanzó la victoria y su tercer podio del año.

Acosta, que ha entendido perfectamente que los sábados son tan importantes como los domingos en Moto2, empezó a escalar posiciones ya en la segunda vuelta partiendo desde el sexto puesto de la parrilla de salida. Superó a Ai Ogura para enfrascarse entonces con una lucha por la tercera plaza con Aarón Canet. Mientras, Augusto Fernández tiraba en solitario en cabeza con casi dos segundos de renta. Pero el ritmo del mazarronero era muy alto, superó a Canet y se fue a por Dixon. Por detrás, el otro murciano de la parrilla, Fermín Aldeguer, que también firmó una brillante actuación eclipsada por el triunfo de Acosta, remontaba desde la undécima plaza para situare octavo en una carrera muy accidentada.

El campeón del mundo de 2021 tenía muy buenas sensaciones y empezó a reducir las diferencias, que a catorce vueltas de final ya era de menos de un segundo. Pero Canet no estaba dispuesto a dejar marchar a Acosta, aunque finalmente no tuvo más remedio cuando superó a Fernández y empezó a abrir brecha rápidamente. Aldeguer se metía entonces en el grupo que luchaba por la quinta plaza.

Máximo Martínez, segundo en la Red Bull Rookies Cup Pedro Acosta no fue el único murciano que subió ayer al podio en el Gran Premio de Aragón. En el Red Bull Rookies Cup, la misma competición que catapultó al Mundial al mazarronero, el joven murciano Máximo Martínez Quiles logró la segunda plaza después de conseguir el sábado la tercera en la primera de las carreras del fin de semana. Quiles está tercero en la clasificación del campeoato con 148 puntos y después de lograr dos victorias, dos segundos puestos y un tercero. Ayer se quedó a solo 49 milésimas de segundo del holandés Collin Veijer.

Acosta estaba desatado y a cinco vueltas para el final tenía ya más de dos segundos de renta sobre Fernández. Pese a ser su compañero líder del Mundial, estaba claro que no había órdenes de equipo en el Team Ajo, un hecho que benefició al mazarronero, que pudo luchar por la segunda victoria de la temporada en su año de estreno en Moto2.

Al final, Pedro Acosta logró la victoria con casi tres segundos de ventaja sobre Aarón Canet, quien a dos vueltas del final superó a Augusto Fernández, que se mantiene líder del Mundial, clasificación en la que sube al sexto puesto el ganador de este gran premio. Fermín Aldeguer concluyó sexto entrando en el mismo grupo que los pilotos que lucharon por el cuarto puesto.

«Nadie me ha metido presión en el equipo»

Pedro Acosta valoró al final de la carrera la labor que ha realizado con él el Team Ajo a lo largo de la temporada, porque nunca ha sentido presión: «El equipo me dio la tranquilidad de hacerlo bien y me quitó la presión», explicó, para añadir que desde Muguello, donde logró su primer éxito, «si no conseguíamos la victoria, no importaba. Esa fue una de las claves que determinaron el resultado final». Comentó sobre el gran premio aragonés que «el ritmo de carrera fue alto y pude luchar por la victoria», para terminar añadiendo que «intentaremos conseguir un buen resultado en las próximas carreras».

«Me hubiera gustado subir al podio»

Fermín Aldeguer, que tenía como mejor resultado en las carreras después del descanso veraniego un decimoquinto puesto, volvió a brillar en Aragón, donde firmo el sexto puesto. «Estoy muy contento con el resultado. Hicimos una buena remontada y sabíamos que teníamos el ritmo para mantenernos adelante», expresó. Incluso se vio con ritmo para estar mejor al final de la carrera: «Me hubiera gustado más subir al podio por primera vez dada nuestra velocidad en la pista, pero estoy igualmente satisfecho de cómo ha ido y ya con muchas ganas de llegar a Japón», donde el próximo fin de semana también habrá carrera.