Al Real Murcia le adelantan en la carrera veraniega por el gol

La actividad en las oficinas del Real Murcia este verano contrasta con la de hace un año en la parcela de fichajes. Si a estas alturas el Real Murcia ya había incorporado a su plantilla el pasado curso a Andrés Carrasco y Dani García, dos piezas que resultaron muy importantes en la parcela ofensiva durante la campaña, los aficionados todavía esperan el primer movimiento tras el ascenso a Primera RFEF.

Cierto es que el club murcianista ha anunciado a lo largo de esta semana la renovación del entrenador Mario Simón para que siga al frente del proyecto desde el banquillo y que no renovará a los futbolistas que han finalizado sus contratos y que no tenían cláusula por ascenso, como eran los casos de Héctor Martínez, Juan Fernández, Luis Madrigal, Pablo Haro, Javi Saura e Ismael Athuman. A la espera de lo que ocurra con el portero Antonio Gallego, al que desde el Murcia sí que son partidarios de que siguiera vinculado al club. Sin embargo, todavía no ha llegado ninguna cara nueva tras el salto de categoría y serán varios los futbolistas con contrato en vigor que también acabarán saliendo.

El Real Murcia optó el pasado año por empezar a construir su proyecto desde la parcela ofensiva, y ya son varios los equipos del grupo II de Primera RFEF, donde ha quedado encuadrado el equipo murciano, que se han movido rápido en el mercado para cerrar lo que vale más caro, que es el gol. Mientras que el Real Murcia coqueteaba con un posible regreso de Dani Aquino, el Numancia ha cerrado la contratación de Rubén Mesa, exjugador del UCAM Murcia, quien acabó la temporada anotando ocho tantos repartidos en tres con el Extremadura en la primera vuelta y cinco con el conjunto universitario tras su llegada en el mercado invernal.

El Atlético Baleares, otro rival para los granas el próximo curso, ha contratado al nigeriano Uzochukwu Adighibe, quien cerró la campaña con cuatro tantos siendo un revulsivo con el Talavera de la Reina. Y el último en adquirir a un ‘nueve’ en los últimos días fue ayer el Eldense al cerrar la contratación de un Juanto Ortuño que llegaba libre desde el Castellón. El delantero murciano había perdido protagonismo en Castalia tras el ascenso a Segunda y este curso en Primera RFEF y venía de anotar dos goles en 23 partidos, donde solo partió como titular en siete encuentros.

El Deportivo, que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda al caer en la final ante el Albacete, no competirá en la fase regular con el Real Murcia al estar encuadrado en el grupo I. Sin embargo, ha echado sus redes al grupo II al incorporar a Gorka Santamaría a sus filas. El delantero vasco, de 26 años de edad, ha firmado 15 goles esta temporada con el Badajoz y sumaba un total de 31 dianas en las últimas tres temporadas con el cuadro extremeño.

El Real Murcia cuenta actualmente en su plantilla con Andrés Carrasco y Boris Kouassi como únicos ‘nueve’s de cara al próximo curso y es consciente de que es una posición clave a reforzar para acabar logrando sus objetivos la próxima temporada en el tercer escalón del fútbol nacional.

Armando Ortiz inaugura su nueva calle

Armando Ortiz, jugador y capitán del Real Murcia, inauguró ayer la calle que desde ahora portará su nombre, situada en Santiago y Zaraiche, en un acto en el que estuvieron presentes el director general de Deportes, Fran Sánchez, el concejal de Deportes, Pedro García Rex, y el concejal Felipe Coello junto al presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, José Ludeña, y Francisco Miró, consejero del Real Murcia.

Familiares, vecinos y aficionados del conjunto grana se dieron cita ayer para inaugurar la calle dedicada al futbolista y también se llevó a cabo una firma de camisetas con varios jugadores del Real Murcia en la Plaza Santiago Apóstol. Armando Ortiz, que en septiembre cumplirá 32 años, afrontará este curso su octava temporada vistiendo la camiseta del club murcianista y es uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de la centenaria entidad.