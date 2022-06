Eva Navarro, rumbo al Atlético de Madrid

La yeclana Eva Navarro ha puesto fin a su etapa de cuatro temporadas en el Levante UD. La delantera internacional, que en estos momentos está en proceso de recuperación de una grave lesión, va a fichar próximamente por el Atlético de Madrid, según ha podido saber esta Redacción. El club colchonero, que ya anunciado el fichaje de otra ex del Levante, Irene Guerrero, permitirá a la murciana subir un escalón más en su carrera deportiva.

Navarro, que tiene 21 años de edad, acumula ya cuatro campañas de experiencia en Primera División Iberdrola. En la 18-19 jugó 22 partidos en los un tanto, para en la siguiente, que estuvo marcada por la paralización de la pandemia, anotó ocho goles en 20 encuentros. En marzo de 2021, tras haber disputado 17 encuentros, comenzó su calvario con las lesiones, que ha vivido dos consecutivas de larga duración. Sufrió una rotura parcial de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y reapareció en el mes de noviembre. Pero solo un mes y medio después, otra vez tuvo que pasar por el quirófano por el mismo problema y su regreso está previsto ahora para finales de septiembre o principios de octubre, por lo que se solo se perdería las primeras jornadas de la próxima campaña. Por ello, este verano no podrá jugar con la selección española absoluta el Campeonato del Mundo, lo que supone para ella una “gran frustración”, según afirmó en una entrevista concedida a este diario el pasado mes de marzo. Pese a estados dos lesiones, no le han faltado ofertas a la campeona del mundo sub-17, que finalmente se ha decantado por el Atlético por el proyecto deportivo.

La recuperación de esta nueva lesión se la ha tomado con más calma. La experiencia adquirida en la anterior le ha hecho ver que las precipitaciones no son buenas: “Me toca mejorar más cosas. Quizás en la otra recuperación me dejé puntos por tocar, que tenía que haber mejorado, y ahora tengo la oportunidad de volver a trabajarlos mucho más para regresar más fuerte. Me lo voy a tomar con más paciencia, y cuando esté para jugar, volveré, pero antes no”, decía en la misma entrevista la yeclana, que está aprovechando también para perfeccionar su inglés.

Eva Navarro, quien ya estuvo hace dos años a punto de salir del Levante con rumbo al Real Madrid, tendrá la oportunidad de competir en una plantilla que ha acabado esta temporada en la cuarta posición y que cuenta en sus filas con jugadoras destacadas, entre las que se encuentra otra murciana, la aguileña Maitane López Millán, hija del exfutbolista José Ignacio López Rekarte y de una aguileña. La malloquina Virginia Torrecilla, que ha superado un cáncer, también figura en el plantel.