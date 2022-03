Eva Navarro, ante el reto de volver más fuerte

Con el mensaje «en 2021 me demostré a mí misma que soy más fuerte de lo que pensaba. En 2022 tengo claro que volveré a superarme otra vez» iniciaba este año Eva Navarro, a quien le ha tocado vivir la peor cara del deporte en los últimos meses. La futbolista yeclana del Levante llevaba apenas mes y medio jugando tras recuperarse de una grave lesión, cuando volvió a tener que pasar por el quirófano el a finales de diciembre. Otra vez a empezar, a luchar para superar una rotura parcial de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, la misma de la que poco antes se había recuperado. En Vitoria, en el transcurso de un partido de la Liga Iberdrola, volvió a notar un chasquido en la rodilla: «La sensación no era nueva para mí, pero tenía la esperanza de que no fuera lo mismo», recuerda la delantera internacional, que está realizando la recuperación en Valencia con los servicios médicos de su equipo.

«Esta temporada tenía la ilusión de ir cogiendo minutos para poder volver a la absoluta, ya que este verano tenemos Mundial, pero otra vez tengo que volver a empezar», dice resignada Eva Navarro, quien no oculta su «gran frustración» por tener que volver a estar un período muy largo en dique seco.

Su reaparición fue el 1 de noviembre en un partido contra el Recreativo de Huelva. Ese momento lo vivió «con mucha ilusión porque tenía muchas ganas de volver a competir después de tanto tiempo apartada, que se hizo muy duro. Cuando volví me noté con falta de ritmo, pero ya en el partido de Vitoria, cuando me lesioné, mis sensaciones eran bastantes buenas, mejores que en otros partidos, pero tuve la mala suerte de volverme a lesionar», afirma.

Eva Navarro aún es muy joven. Apenas tiene 20 años pese a que ya lleva tres como profesional. Ahora se quiere tomar con mucha más calma su regreso: «Me toca mejorar más cosas. Quizás en la otra recuperación me dejé puntos por tocar, que tenía que haber mejorado, y ahora tengo la oportunidad de volver a trabajarlos mucho más para regresar más fuerte. Me lo voy a tomar con más paciencia, y cuando esté para jugar, volveré, pero antes no», admite.

Lo que peor lleva la delantera granota es no poder estar con sus compañeras: «Cuando el Levante juega en casa, voy a ver los partidos y se me hace duro, siento envidia sana porque me gustaría estar ahí y no puedo. Me cuesta ver los entrenamientos y reconozco que a veces prefiero no verlos», explica la yeclana, quien por las mañanas está dedicada exclusivamente a la recuperación, y por las tardes ha comenzado a hacer un curso de inglés para «estar ocupada y olvidarme un poco de la rodilla. También ocupo las horas libres leyendo», comenta.

Aunque las lesiones en los deportistas acarrean caer en el olvido, la murciana no se ha sentido sola en ningún momento: «Cuando un jugador se lesiona, se olvidan de ti porque el fútbol es así de egoísta. Te encuentras sola, apartada de ese mundo. Pero la gente que me quiere está ahí cada día y eso es lo más me importante para salir adelante». De hecho, desde Yecla y la Región ha recibido en todo este tiempo muchas muestras de cariño. «Me he sentido muy querida por la Región de Murcia y mi pueblo, algo que agradezco muchísimo. Me han mostrado mucho apoyo a través de las redes sociales, y cuando voy a Yecla, mis padres me lo dicen. Estoy muy agradecida tanto a mi pueblo como a la Región», dice Navarro, quien recuerda un vídeo que recibió poco después de caer de nuevo lesionada: «Han hecho un equipo de niñas del Yeclano y me han mandado un vídeo de apoyo donde dicen que están deseando verme. Ese detalle me anima mucho y me pone muy contenta. Pongo ese ejemplo, pero tengo muchos más», explica.

A Eva Navarro se le presente otra vez un verano donde tendrá que negociar su contrato, que acaba en junio. Sin embargo, «ahora mismo no estoy pensando en el futuro, solo en mi rodilla, en volver a recuperarme al cien por cien y mejor que antes, porque el contrato vendrá solo».

Además, ha disfrutado mucho con el Balón de Oro que le concedieron a Alexia Putellas, compañera suya en la selección española, quien ha sido un referente para ella: «Es muy buena persona. Es más, para mí siempre ha sido mi referente en el fútbol femenino, y tener la suerte de jugar con ella, me ha ayudado mucho. Para mí es la mejor y está creciendo muchísimo», explica, al margen de considerar que sus éxitos «van a permitir que siga creciendo el fútbol femenino», termina diciendo.