La segunda vuelta no eleva al Real Murcia

Pero, pese a que Agustín Ramos abrió la chequera para que Manolo Molina pudiera pescar mejores piezas que en verano, poco o nada ha cambiado la trayectoria murcianista después del mercado invernal. De hecho, a falta de una jornada para que acabe el campeonato regular, el Real Murcia, que se quedó hace varias semanas ya descolgado de la lucha por el primer puesto, no ha sido capaz de mejorar sus números de la primera vuelta. Porque, aunque los de Mario Simón ganen el domingo al Toledo, el equipo se quedará a dos puntos de los conseguidos en las primeras diecisiete jornadas de la liga.

Mientras que de septiembre a enero se firmaron 30 puntos -8 victorias, seis empates y tres derrotas-; de mediados de enero a mayo se han acumulado 25 -6 victorias, siete empates y tres derrotas-, a los que se sumarán, si no se vuelve a sufrir un mal trago como el de Mancha Real, los tres del domingo frente al Toledo. De lograrse esa victoria, el segundo tramo de la competición se cerraría con 28, dos menos que el primero.

Esa falta de regularidad en este 2022, que ha hecho que el equipo no consiga ni dos victorias seguidas en casi cinco meses, ha ido retrasando los objetivos del Real Murcia hasta prácticamente la última jornada. El pasado fin de semana se lograba el pase al play off, pero era más por méritos de los rivales, y es que los granas no pudieron ni sumar el punto que necesitaban. Tuvieron que esperar al pinchazo del Mar Menor.

No solo eso. También dejaron escapar el tercer puesto que tenían en la mano. En un grupo donde el Hércules es otro de los que está haciendo una temporada decepcionante y en el que el Eldense siempre ha ido arrastrando su mal inicio de curso, el Real Murcia nunca ha sido capaz de marcharse de sus perseguidores. De hecho, con la derrota frente al Mancha Real veía cómo los del Rico Pérez le adelantaban para depender ahora de sí mismos en la batalla por una tercera plaza que te permite superar la primera ronda del play off con un empate al final de la prórroga.

Y hasta en la última jornada puede haber sustos, porque de perder frente al Toledo, el Real Murcia podría verse relegado hasta la quinta posición, lo que le enfrentaría a un segundo en la primera eliminatoria de la fase de ascenso, una idea que no gusta demasiado en las oficinas de Nueva Condomina.

Si en la primera vuelta uno de los grandes problemas del Murcia fue la falta de gol, nada ha cambiado en la segunda. Y es que, a falta de un partido, ahora mismo todo está parejo. De septiembre a enero se hicieron 20 tantos, los mismos que de enero a mayo. Lo único que ha cambiado es que si antes era Andrés Carrasco el que tiraba del equipo, ahora es Zeidane el que ha salvado la papeleta para que el billete al play off acabe siendo una realidad.

Si parecía que había mejorado el Real Murcia en defensa, sin embargo, este último tramo de la competición ha vuelto a poner en entredicho a la zaga, igualando también los números de la primera vuelta. En esos primeros meses del curso se encajaron 14 goles. En la segunda vuelta se han recibido 13 a falta de lo que ocurra en el choque contra el Toledo.

Mario Simón podría apostar por una defensa completamente novedosa ante el Toledo

Ha llegado el Real Murcia a la última jornada liguera del Grupo V con seis jugadores apercibidos -Pedreño, Alberto González, Alberto López, Javi Saura, Zeidane y Dani García-. De ver una amarilla frente al Toledo se perderían el primer partido del play off. Por ello, Mario Simón ya explicaba a la conclusión del choque en Mancha Real que con el billete ya logrado para estar en la fase de ascenso, no iba a arriesgar a perder a alguno de estos futbolistas para los choques decisivos. Por ello, teniendo en cuenta que la mitad de esos jugadores son defensas, se espera que el técnico murcianista apueste por una zaga completamente inédita para el encuentro de este domingo en Nueva Condomina (12.00 horas). Mario Sánchez es el único que podría repetir titularidad, porque ni Pedreño, ni Alberto González ni Alberto López, indiscutibles para el preparador grana, saltarán al campo, evitando así que puedan ver una amarilla que les deje sin jugar el primer partido del play off. Para el centro de la defensa, Mario Simón podría apostar por Héctor Martínez, siempre que éste ya esté recuperado de sus problemas físicos, y por Armando. Por su parte, Luis Madrigal entraría en el lugar de Alberto López. Los otros apercibidos son Zeidane, que sigue lesionado y que se espera que llegue para el play off; Dani García y Javi Saura. El almeriense no está siendo últimamente muy de la partida, por lo que su baja no trastoca los planes. El murciano, que se había afianzado en el once, podría ser sustituido por Athuman.