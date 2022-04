Manu Farrando, del ostracismo a titular indiscutible con Aira

La primera temporada de Manu Farrando en el UCAM Murcia no ha sido nada fácil. El balear, que llegaba desde el Córdoba con un cartel de indiscutible, ha tenido una temporada llena de altibajos que pronto le hicieron perder esa condición. La irregularidad defensiva, unida a la poca solidez defensiva, fueron apagando su luz. Con José María Salmerón fue insustituible. En las once jornadas que estuvo, fue titular en todas las que estuvo disponibles, tanto en el centro de la defensa como en la posición de lateral derecho.

Pero todo cambió con Salva Ballesta. Y eso, que empezó también teniendo protagonismo con el zaragozano. Pero la expulsión que sufrió ante el Nástic en la primera vuelta, unida a la bajada de rendimiento global del equipo, hicieron que Farrando perdiera su sitio en detrimento de Tekio, llegado en el mercado invernal.

Con Ballesta, Farrando se perdió casi dos meses de liga. No jugó en siete jornadas consecutivas y su situación parecía estar más fuera que dentro.

Con la llegada de José Manuel Aira al banquillo, su situación ha cambiado radicalmente. Y es que Manu Farrando, a excepción del encuentro contra el Albacete -el primero de Aira-, ha jugado en los cuatro posteriores, los tres últimos como titular y disputando todos los minutos. En los tres partidos que ha sido titular, el UCAM Murcia no ha perdido, consiguiendo una victoria y dos empates en el camino. Lo que pasa, es que no le sirve al equipo universitario sumar de uno de aquí a lo que resta de temporada. Con el rendimiento del equipo, que parece que mejora levemente en las últimas semanas, parece que la continuidad de Farrando en el once está asegurada.