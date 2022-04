Carlos Alcaraz suda más de la cuenta para superar a Kwon

Con más sufrimiento de la cuenta, Carlos Alcaraz volvió a la senda de la victoria en su debut en el Conde de Godó de Barcelona. Se impuso a Son Woo Kwon en tres mangas (6-1, 2-6, 6-2) en un encuentro bastante irregular por parte del murciano, ya que mostró un nivel impresionante en el primer set y se fue completamente en el segundo, donde el surcoreano consiguió endosarle seis juegos consecutivos. Finalmente, enderezó la faena en el tercer set y se medirá a Jaume Munar en octavos del torneo.

Era una tarde poco apacible para la práctica del tenis. El cielo nublado amenazaba lluvia en cualquier momento y el viento soplaba racheado por momentos. Volvía a estar el odiado agente climatológico presente para Alcaraz, al igual que ocurrió en Montecarlo.

Carlos Alcaraz comenzó como un tiro. Aún tenía en mente el partido ante Sebastian Korda en su estreno en Montecarlo y quería salir a por todas, con ganas de demostrar en Barcelona. El tenista de El Palmar empezó el partido sin dar ninguna opción a Son Woo Kwon, número 71 del mundo. Y es que, Alcaraz no tuvo piedad del surcoreano y lo aplastó en el primer set (6-1) en tan solo 27 minutos. Kwon, que comenzó el partido con un juego muy defensivo, pronto se dio cuenta de que tenía que cambiar de estrategia, pero de poco le valió en esa manga.

Carlos Alcaraz lo vapuleó desde todas las posiciones. Fue mejor al saque, al resto, en el fondo y en la red y el surcoreano no puso ninguna resistencia. Cometió muy pocos golpes y ganó el 94 % de sus primeros servicios, lo que le permitió mandar siempre.

«Me siento afortunado de poder ganar en un sitio como este» Carlos Alcaraz se mostró contento con la victoria sobre Kwon en su debut en Barcelona. «Estoy contento de sumar mi primera victoria en el Godó, es muy especial para mí. He venido a este club desde que tenía 12 años, tengo grandes amigos y he ganado torneos aquí. También llevo viendo esta competición desde que era muy pequeño. Me siento afortunado de poder ganar aquí», declaró el tenista murciano. Sobre el bajón experimentado en el segundo set, cuando pasó de ganar 2-0 a perderlo por 2-6, Alcaraz reconoció que le entraron «un poquito de dudas» y no supo «cómo reaccionar», por lo que le costó «bastante entrar en el partido» de nuevo. También habló sobre Munar, su próximo rival, a quien alabó y dijo que iba a ser un encuentro muy complicado. efe

Kwon se rebela

Todo parecía indicar a una tarde plácida de tenis para Carlos Alcaraz, ya que la superioridad en el primer set fue aplastante. Pero no fue así, a pesar de que también comenzó de la mejor manera posible el murciano, con 2-0 en el segundo set. Contra todo pronóstico en ese momento, Kwon se vino arriba y comenzó a culminar su particular remontada. Del 0-2 en el segundo set, se pasó al 6-2 en un abrir y cerrar de ojos. Seis juegos consecutivos inundaban de dudas al joven murciano, que dejó de sentir la raqueta en todo el set. En la segunda manga, el surcoreano consiguió desquiciar a Alcaraz, que falló todo lo que no hizo en el primer set. Juan Carlos Ferrero observaba con nerviosismo y un semblante más que serio la mala actuación de un Alcaraz demasiado precipitado.

Son Woo Kwon forzó la tercera manga ante la sorpresa de todos los asistentes por méritos propios. Pero la gasolina le dio hasta ahí, pues Carlos Alcaraz volvió a ser muy superior al número 71 del mundo. Le devolvió el 6-2 del segundo set con un tenis mucho más sólido, aunque con muchas dudas con el servicio, y se desquitó aliviado con un gran grito de rabia.

Munar, difícil rival para octavos

El próximo rival de Alcaraz será Jaume Munar en octavos de final. Un rival que viene lanzado después de derrotar a Basilashvili, noveno favorito del torneo, y al que ya se ha enfrentado en dos ocasiones en su carrera ATP con un balance de una victoria para cada uno. El balear le venció en Marbella (6-7, 4-6) y el murciano se llevó la revancha en Río de Janeiro (6-2, 2-6, 1-6).

Wimbledon prohibe participar a los tenistas rusos en esta edición

El torneo de Wimbledon aseguró que sería «injustificable» aceptar la participación de tenistas rusos y bielorrusos, tras la invasión de Ucrania.

Wimbledon se ha convertido en el primer torneo de tenis en vetar la entrada de deportistas individuales, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) les haya prohibido jugar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup -antigua Copa Federación-.

«Es nuestra responsabilidad jugar nuestro papel en los esfuerzos del Gobierno para limitar la influencia de Rusia a nivel global. En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de alguna manera de la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon», dijo el torneo en un comunicado. «Por lo tanto, declinamos la participación de rusos y bielorrusos en la edición de 2022», cerraba.

Por su parte, la ATP se desmarcó de esa decisión y declaró que «es una decisión injusta y discriminatoria que puede sentar un peligroso precedente de cara al futuro», expuso.