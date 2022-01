Mario Simón, entrenador del Real Murcia, sigue a la espera de la llegada de fichajes. Con el mercado invernal entrando en sus últimas horas, los granas solo han podido cerrar la incorporación de Manu Pedreño, central sub-23, pero continúan sin aterrizar los refuerzos de garantías que deben dar un salto de calidad al equipo.

Uno de esos jugadores puede ser Santi Jara, con el que Manolo Molina negocia después de que el manchego rescindiera su contrato con el UCAM Murcia. Mario Simón no ha querido entrar en detalles sobre la posible incorporación del extremo, al considerar que “estamos en una semana importante y hablar del mercado solo sirve para despistar”, sin embargo indicaba que “a los futbolistas buenos los queremos en la plantilla”, añadiendo que “cuanta más calidad tenga, más nos ayudará”.

Desde hace unos meses sabe Mario Simón que no tiene plantilla suficiente para pelear con solvencia por los objetivos. Las alternativas en el banquillo no son válidas para el técnico murcianista, según lo hizo saber a los dirigentes del club, y por ello está a la espera de que este mercado ayude a mejorar el nivel del equipo. Por ello, durante la rueda de prensa no dudó en señalar que tienen que llegar jugadores importantes que den un “empujón”. “Los entrenadores lo que hacemos es trabajar lo mejor posible, pero al final llegar a un puerto u otro depende de las herramientas que tengamos”, decía, deslizando que en función de los fichajes que se cierren se podrá luchar por “una posición u otra”.

El técnico del Real Murcia también dio su opinión sobre las posiciones que se deben de mejorar. La prioridad está en el centro de la defensa, aunque en las últimas horas Manolo Molina –director deportivo del club- no descarta adaptar a esa zona a Athuman y fichar a un centrocampista ante la imposibilidad de convencer a un central de garantías. Sobre esto, Mario Simón indicaba que “cubrir la baja de Iván Casado sería importante. Si consideramos que Athuman puede jugar atrás, entonces habría que traer algo más para el centro del campo, pero yo prefiero más un central. Athuman nos ha aportado fortaleza en el medio y ha estado a muy bien nivel cuando ha jugado en esa posición”.

Además, el técnico murcianista dijo que para el ataque buscan a un futbolista “desequilibrante y diferente a lo que tenemos”.

Athuman y Alberto López se recuperan

Para el partido del domingo, en el que el Recreativo Granada visitará Nueva Condomina, Mario Simón recuperará efectivos. “Alberto López podría llegar sin problemas”, decía el técnico grana, que la pasada semana no pudo contar con el lateral. También está listo Athuman. “Ha entrenado casi la semana entera. No jugó el amistoso del miércoles para no arriesgar”, decía el madrileño, añadiendo que “si llega en garantías de competir, jugará, porque tenemos que alinear un once que esté al cien por cien por la exigencia del rival”.

#Declaraciones | ✍️ Mario Simón:<<Es un muy buen rival porque es un filial de un equipo de Primera División y por sus grandes números fuera de casa; cuenta con una plantilla de una alta calidad técnica>>.#RealMurciaRecGranada — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 28 de enero de 2022

Sobre el Recreativo Granada dijo que “es muy buen rival y tienen muy claro lo que hacen. Nos van a exigir mucho, porque tienen futbolistas ofensivos con mucha calidad”. El técnico grana también destacaba los “números fuera de casa lo hacen un equipo peligroso”. Además, un campo como Nueva Condomina “les favorece, porque van a poder jugar y sentirse cómodos”. “Hay que sacar la mejor versión para que los tres puntos se queden en casa”.

Por último, Mario Simón habló de Boris, delantero que ha marcado un gol en las últimas dos jornadas y que la semana pasada asistió a Andrés Carrasco. “Por muy grande y fuerte que veamos a Boris, solo tiene 23 años. Son chicos que nunca han vivido una situación como esta, y jugar en el Real Murcia pesa. Unos días reciben elogios y otros críticas, y tienen que aprender a vivir con ello. Si considerara que no vale para estar aquí, no hubiera venido, porque yo no ficho por amistad. Tiene el nivel suficiente para estar aquí. Lleva dos goles en dos jornadas, porque el de Marchamalo, aunque lo marchó Carrasco, yo se lo doy a Boris. Tenemos que conseguir que se sienta importante para aportarnos lo que deseamos, porque tiene las condiciones para darnos lo que queremos”.