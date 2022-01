La irregularidad ha sido lo que ha definido la etapa de Santi Jara en el UCAM Murcia desde su llegada en verano de 2020. Después de una temporada y media, el club universitario ha decidido no contar más con los servicios del manchego, tras no tener más fichas sénior al tener que inscribir a José Antonio Caro.

Después de 24 partidos y ningún tanto conseguido, Santi Jara deja el club con un sabor agridulce. Y es que, da la sensación de que nunca llegó a desplegar todo su potencial con la elástica azuldorada. Su fichaje se celebró a lo grande, pero resultó pasar indiferente. Era previsible su salida, y más con la llegada de Isi Ros por su banda.

Todo indicaba a que sería él o Moyita uno de los dos descartes, pero Pedro Reverte salió ayer a dejar claro que Jara era el que iba a salir con toda seguridad. «Va a salir Santi Jara, porque así se decidió. No hay ninguna guerra Moyita-Jara. Como club, decidimos que salga Jara y en ningún caso Moyita», así de rotundo se manifestó el director deportivo, que también aprovechó para analizar lo que resta de mercado invernal antes de la presentación de Isi Ros.

Ha sido una decisión exclusiva del club, pues para Salva Ballesta, el manchego era uno más de la plantilla y estaba contando con él. De hecho, en los últimos partidos de liga, ha tenido minutos de juego.

Viti reabre el mercado

A priori, parecía que el mercado invernal había terminado para el UCAM Murcia, pero la baja de Viti ha trastocado los planes de los universitarios. El lateral tuvo que ser intervenido de una patología de la vesícula biliar por cálculos en su interior, que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante unos dos meses. Esa situación hace que «podamos valorar la opción de buscar algún futbolista sub-23 para doblar el puesto de lateral izquierdo», declaraba Reverte.

Ahora mismo, en el lateral izquierdo solamente está Felipe Chacartegui disponible, por lo que el equipo se queda cojo en esa posición, la única que no tiene doblada el UCAM Murcia en toda la plantilla.

Pedro Reverte también analizó la situación de los otros equipos en la competición. «Creo que los equipos se han reforzado bien. Linares, Alcoyano, los de abajo… Pero bueno, con los resultados del otro día se iguala todo mucho. Nos hemos reforzado bien, tenemos prácticamente todas las posiciones dobladas y creo que tenemos potencial para salir de ahí abajo», finalizaba la intervención el director deportivo. Con la victoria ante la Balona, el UCAM consiguió salir del descenso, pero el objetivo es seguir escalando y terminar la temporada de manera tranquila. Con las siete incorporaciones y la buena racha en 2022, parece que van en camino de conseguirlo.

Isi Ros: «En mi primera etapa era más niño, ahora soy diferente»

Isi Ros ha sido presentado nuevamente como jugador del UCAM Murcia. Tras pasar tres temporadas en el equipo universitario, el de Las Torres de Cotillas ha decidido volver «a la que fue mi casa». No le han faltado ofertas al todavía jugador del Atlético Baleares, que ha salido cedido, pero al final, los grandes momentos que pasó con las elástica azuldorada, le han hecho volver.

Isi Ros, a pesar de no haber cuajado unas últimas temporadas para el recuerdo, con una grave lesión de por medio, sigue teniendo cartel en la categoría. «Tenía muchas opciones para elegir, pero cuando el UCAM Murcia se interesó en mí no tuvo que pensar mucho», explicaba.

Sobre su no fichaje por el Real Murcia, el torreño tenía claro que su ambición era seguir en Primera RFEF. «El Murcia me llamó, pero mi prioridad era jugar en Primera RFEF. Cuando me llamó el UCAM, pensé que era mi casa y que me cuidan. Decidí venir aquí», exponía.

En esta etapa en el UCAM Murcia, Isi Ros siente que ha madurado, sobre todo después de la grave lesión de rodilla que sufrió, y puede aportar cosas diferentes. «Antes era un poco más desordenado, más niño. Ahora, con cosas como la lesión, te hacen madurar y cambiar tu personalidad. Ahora he crecido y soy diferente. Vengo a ver si puedo recuperar las sensaciones que tuve la primera vez», finalizaba.