Además de conseguir el billete para disputar su primera Copa del Rey por méritos deportivos, el UCAM Murcia CB logró superar otro registro histórico ayer en sus 37 años de vida. Y es que el club murciano alcanzó por primera vez las diez victorias en una primera vuelta en la ACB. El balance de 10-6 que presenta actualmente la plantilla que dirige Sito Alonso supera la marca conseguida por el equipo en la temporada 2017-2018, fijada en nueve triunfos y ocho derrotas, lo que le permitió finalizar el primer tramo de la temporada en el octavo puesto. Sin embargo, no pudo acudir a la Copa por la condición de anfitrión del Herbalife Gran Canaria. No obstante, el UCAM Murcia podría mejorar este registro este mismo miércoles en el último partido que le resta por disputar de la primera vuelta, ya que si es capaz de vencer al Casademont Zaragoza elevaría la cifra hasta las once victorias.