El UCAM Murcia no consigue remontar el vuelo. No lo hizo con José María Salmerón y tampoco lo está haciendo con Salva Ballesta, que solo ha ganado uno de los cinco partidos que ha disputado hasta la fecha. Sabe que tiene que mejorar muchas cosas todavía su equipo, pero es consciente de que todo lleva un proceso. “Nosotros tenemos que pensar en seguir potenciando las cosas que estamos haciendo muy bien e intentar cada menos las lagunas que nos están castigando. La semana pasada en San Fernando hubo dos tiempos. Uno sin mucha intensidad y atención, y otro en el que si las tomas de decisión hubieran sido las correctas, habríamos generado muchísimas ocasiones. La imagen de la segunda parte es la que queremos ver”, explicaba.

La actitud y el trabajo diario de sus jugadores tranquiliza mucho el aura del técnico zaragozano, ya que cree que están trabajando muy bien en el día a día. "Los jugadores me están dando mucha confianza en el día a día. No tengo dudas de que vamos a salir adelante”, afirmaba.

El UCAM Murcia está cometiendo errores garrafales, sobre todo en zonas defensivas, que están lastrando los resultados del equipo. El técnico ha hecho mucho hincapié en ello para seguir avanzando. “No tengo dudas de que el mayor enemigo del UCAM, es el UCAM, no el rival. No nos están haciendo goles porque el equipo contrario nos genera a través de las jugadas. La semana pasada fueron dos errores puntuales muy importantes. Y tampoco que la inercia que lleva el equipo hace que la suerte no caiga de nuestro lado", exponía.

Sobre el Albacete, equipo al que ya se enfrentó el UCAM en pretemporada, con un resultado de 1-1, dijo que "es uno de los equipos con mayor presupuesto, con jugadores muy capacitados. Tienen una plantilla con el único objetivo de volver a la categoría de plata. Todo lo que no sea estar primero, segundo o tercero, no cumplirá sus expectativas”.

La presión alta es una de las muchas cosas que está implementando Salva Ballesta para reactivar al equipo. Está mezclando tramos irregulares en los que no sale nada bien, con otros que sí que realmente están dando sus frutos. “Hay un concepto muy importante que estamos trabajando, que es estar todos muy juntitos en un espacio de 30-35 metros, que nos permita robar en campo contrario. Esa es nuestra idea, estar en campo contrario muchos minutos. Se va a conseguir, pero los cambios necesitan un tiempo. No se hace de un día para otro”, señalaba.

El zaragozano no quiso mojarse sobre la afición, pero sí dio un toque sutil a los que acuden al Besoccer La Condomina. “Es raro ver que viene una afición que se va a equiparar en número a la local. No tenemos ninguna pega para nuestra afición, pero sí creo que tenemos que vivir más el partido y darle calor a los jugadores. 800 personas en este campo se van a notar, pero a mí como jugador me encantaba jugar partidos con ambiente, me motivaba. Eso para el jugador es un aliciente, y más con todo lo que hemos pasado”.

Alberto Fernández, que se perdió el último choque debido a su sanción, volverá a estar disponible para el partido ante el Albacete. No estará Moyita aún, pero también habla maravillas sobre el mediapunta. “Alberto Fernández es un jugador muy importante. Sabe el valor que tiene en el equipo y es consciente de que tiene que ser mucho más determinante. Es uno de los más desequilibrantes. La recuperación de Moyita es una noticia espectacular. Todavía no está, pero ya va entrando en los entrenamientos. Tuvo una lesión importante, pero ya casi está”, finalizó.