Si ElPozo Murcia inició la temporada inmerso en cuatro competiciones con posibilidades de levantar un título, ya ha desperdiciado una de esas balas. El conjunto que dirige Diego Giustozzi ha encajado una sonrojante derrota en casa del Noia, líder de la Segunda División, y cayó eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey (5-3). Por lo que a partir de ahora solo tendrá la vía de la Liga, la Copa de España y la Supercopa (que se disputará en febrero) para acabar con su sequía tras un verano que se presentaba ilusionante.

Con las ausencias de Taynan, Felipe Valerio y Fernando, ElPozo Murcia no pudo con un rival de inferior categoría. El equipo murciano fue a contracorriente desde que en el minuto 16 encajase el primer tanto por mediación de Chus. No obstante, la herida con la que se llegó al descanso fue más grande cuando el propio Chus hizo el 2-0 con el que se llegó al descanso en los últimos instantes de la primera parte. ElPozo tenía de nuevo veinte minutos para despertar del mazazo y evitar la catástrofe, pero no fue así. Pese a que a la media hora consiguió recortar distancias en el marcador con el tanto de Rafa Santos, el Noia respondió instantes después con el tercer gol de Chus, colocando el 3-1 en un abrir y cerrar de ojos. Pese a que ElPozo lo intentó, con un balón al poste de Alberto García, el equipo de Giustozzi no tuvo el temple necesario para aguantar con portero-jugador y el Noia olió la sangre.

Altamirano amplió el marcador con el 4-1 y Mati Rosa dio algo de esperanzas a los murcianos con el 4-2 a falta de seis minutos para el final. Aunque no fue así, ya que el equipo gallego supo cerrar el partido con el 5-2 para que Marcel lo finiquitase en el último suspiro con el definitivo 5-3.

El Jimbee cumple con el trámite en Alzira

El Jimbee Cartagena, por su parte, cumplió con el expediente en tierras valencianas y avanza de ronda en la Copa del Rey tras eliminar al Alzira, sexto clasificado en Segunda División, al vencer por 2-5. No obstante, en la primera parte le costó entrar en juego a los de Duda pese adelantarse en el minuto 3 con el gol de Andresito. El Alzira empató en el once por mediación de Peloncha y así se llegó al descanso. En la segunda mitad, el equipo cartagenero sí encontró el ritmo y los goles de Mellado y Motta dieron tranquilidad a los cinco minutos. Andresito, a la media hora, hizo el 1-4 y el partido no tuvo más historia para los de Duda.