Las vacaciones se han acabado en el Campeonato del Mundo de motociclismo. Este fin de semana, en el circuito Red Bull Ring, los motores volverán a rugir. Y allí estará el murciano Pedro Acosta, quien regresa como líder de Moto3 y con una renta de 48 puntos sobre el segundo clasificado, Sergio García.

El circuito austríaco que es propiedad de Red Bull y KTM, la marca para la que corre el mazarronero, no es nuevo para Acosta. De hecho es la pista donde ha logrado más triunfos en su corta carrera deportiva. Allí tiene un récord espectacular: 6 carreras disputadas y 5 ganadas. Esos éxitos los sumó en sus dos temporadas en la Red Bull Rookies Cup, el campeonato que le cambió la vida y que evitó que tuviera que dejar las motos de forma prematura. El idilio de Acosta con la pista de Spielberg comenzó en la primera prueba de la temporada 2019, cuando logró la victoria, la segunda de esa temporada en la copa monomarca que reúne a jóvenes talentos de todo el mundo. Ese año acabó segundo en el trofeo. En 2020 su dominio fue aún mayor. Allí se disputaron las cuatro primeras citas del curso y Acosta las ganó todas. La racha la amplió hasta seis victorias consecutivas gracias a las dos que se anotó a continuación en Aragón. Concluyó la temporada como campeón con 214 puntos por 150 de David Muñoz, que fue el segundo clasificado.

Acosta, que cerró la primera parte del Mundial con un brillante cuarto puesto en Assen después de sufrir un grave accidente el día anterior, ha cargado las pilas durante el mes de vacaciones, en el que ha tenido tiempo para descansar pero también trabajar mucho tanto en el aspecto técnico como el físico. De hecho, durante una semana, en unas jornadas organizadas por su preparador, Paco Mármol, estuvo rodando tanto en Cartagena como en Fortuna con varios de sus rivales en el Mundial.

En declaraciones facilitadas por su equipo, el Team Ajo, el murciano ha explicado que “durante la primera semana de las vacaciones de verano, aproveché para descansar un poco -estuvo en Galicia-. Es importante despejar la mente para poder afrontar bien el resto de temporada, ya que va a ser intenso. También aproveché el descanso para entrenar duro, trabajando en los puntos débiles que tuvimos durante la primera mitad del año. Me siento preparado para las carreras en Austria, con un extra de fuerza que no teníamos al comienzo de la campaña”, comenta, para añadir sobre el trazado que “el Red Bull Ring es un circuito que me gusta, ya que se adapta a mi estilo de pilotaje. Correr en la casa de KTM y Red Bull es un impulso en la motivación. El objetivo sigue siendo divertirnos, y si seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, los resultados vendrán por sí solos ”.

La carrera de Moto3 se disputará el domingo a las once de la mañana.