El FC Cartagena recibe esta semana al Tenerife. Los albinegros deben hacer bueno el punto que consiguieron la semana pasada frente al Sabadell tras haber asediado la portería de Ian Mackay durante los últimos minutos. No pudo entrar el balón en la Nova Creu Alta y el Cartagena se quedó a medias. No obstante, ahora tienen una nueva oportunidad para seguir sumando en casa frente a otro equipo que no se le dan bien las salidas.

El conjunto chicharrero también tiene problemas cuando sale de su estadio. Lejos del Heliodoro Rodríguez López ha firmado los mismos puntos que el FC Cartagena: 12 puntos.

Con Fran Fernández en el banquillo no empezaron muy bien las cosas. Tan solo consiguieron tres victorias en 13 encuentros, lo que conllevó el despido del preparador almeriense. Alcorcón, Mallorca o incluso Las Palmas derrotaron al Tenerife cuando actuaba como visitante en este primer tramo de campeonato. Desde la directiva decidieron que era hora de cambiar el rumbo del equipo, siendo uno de los primeros equipos esta temporada en cambiar de entrenador.

Llegó Luis Ramis y no tardaron en llegar los triunfos. No obstante, su debut fue con derrota ante un Almería que ya apuntaba a que iba a estar pugnando por las primeras posiciones. La primera victoria que obtuvieron lejos de Tenerife fue en el Carlos Belmonte. Un golazo Shashoua desde el costado del área, y otro tanto de Fran Sol con una buena definición fue suficiente para que los tinerfeños salieran victoriosos de Albacete.

Ante otro equipo albinegro y en un estadio idéntico al Cartagonova consiguieron su segunda victoria lejos del feudo chicharrero. El Castellón sucumbió por 0-1 ante el Tete.

Los de Ramis pasaron apuros en la primera mitad, incluso Dani Hernández tuvo que vestirse de héroe para detener un penalti a Marc Mateu. Las cosas cambiaron en la segunda mitad, cuando el Tenerife consiguió romper la igualdad en el marcador. Pomares dirigió un testarazo franco a la portería albinegra gracias a un gran pase de Shashoua y con eso fue suficiente para que los chicharreros se llevasen los tres puntos.

La última victoria que han conseguido fuera de casa ha sido en el siempre complicado Estadio de Vallecas. El feudo rayista es un lugar complicado para sumar, y el Tenerife consiguió sacar buen rédito de esa visita.

Fran Sol consiguió darle los tres puntos a los suyos con el único gol que marcó el luminoso. Sin duda, ese es el mayor activo que tienen los chicharreros en el ataque y que la defensa albinegra deberá vigiliar muy de cerca.

El Cartagena, que ha conseguido 20 puntos jugando en el Cartagena, números que le sitúan en la mitad de tabla de la clasificación como locales, deberá sumar de tres ante el Tenerife.

Los chicharreros llegan llenos de moral tras haber conseguido una gran victoria por la mínima frente al Sporting. No dejarán pasar la oportunidad de seguir escalando posiciones para alejarse de la zona baja. Mucho en juego en el Cartagonova.

Marc Martínez: "Se tiene que notar que nos jugamos la vida"

El portero Marc Martínez, que viene siendo titular en el Cartagena, dijo ayer que «se tiene que notar» que el equipo «se juega la vida ante un rival como el Tenerife, que está en mitad de la tabla y no mira ni para arriba ni para abajo». Ha indicado también que irán «a por los tres puntos» el domingo a las seis y cuarto de la tarde en casa, pues con ellos «seguro que la clasificación cambia» para un equipo en puesto de descenso. «Sabemos de la importancia que tiene cada partido y hay que sumar puntos de tres en tres y sobre todo en casa. No ganar en Sabadell fue una pena, pero tenemos que hacer bueno ese punto este domingo», comentó. «Nos fijamos en el partido a partido, lo importante ahora mismo es el encuentro frente al Tenerife y si sumamos los tres puntos seguro la clasificación cambia», ha añadido.