Otro infantil tropiezo del FC Cartagena

Se plantaba el Cartagena en el Nuevo Mirador después de haber logrado la victoria en casa el fin de semana anterior ante la Balompédica Linense. Con sensaciones bastante más positivas que en las jornadas anteriores los de Borja Jiménez visitaban al Algeciras con la intención de volver a conseguir una victoria fuera de casa que no se lograba desde el debut del abulense en Mérida –hace más de un mes y medio-. Todo ello, además, tras conocer el pinchazo del Córdoba, rival de la próxima jornada, a quien podía dejar mucho más lejos de a pelea por el liderato en caso de conseguir la victoria.

Para ello, el técnico albinegro salió con un centro del campo de mucha calidad en el que volvieron a estar Cordero, Carrasquilla y Lucas de Vega. Arriba, como viene siendo habitual en los últimos encuentros, Berto Cayarga volvió a ocupar la banda izquierda. Elady, que volvía a la titularidad, ocupó la banda derecha, mientras que Vinicius Tanque debutó en el once inicial ocupando la posición de delantero centro. Una propuesta para tratar de dominar el encuentro desde el principio y llevar la iniciativa del juego que, sin embargo, no pudo ser llevada a la práctica durante la primera parte. Y es que poco tardó el Algeciras en dar el aviso de que no iba a salir ni mucho menos a echarse atrás. En la primera jugada del partido y cuando solo había dado tiempo a sacar de centro, Almenara recogía en la frontal un balón largo y buscaba la portería de Marc. Era este el reflejo de unos primeros minutos muy intensos en los que Andújar y Ayala vieron la amarilla. Precisamente este último, que no había sido titular, tuvo que entrar sustituyendo a Johannesson tras sufrir el lateral un choque con Marc Martínez que le impedía continuar sobre el terreno de juego. Todo ello en unos minutos en los que el conjunto local iba a disfrutar de las mejores ocasiones. Choco, tras una buena jugada de Karim Aboubacar por la derecha, y Almenara iban a gozar de las mejores oportunidades. Ambas, jugadas previas a la que desencadenaría el primer gol del partido.



Error que propicia el primero

Carrasquilla recogía el balón dentro de su propio área en un córner y, mientras trataba de sacar el balón jugado, agarraba Karim de forma inocente, señalando el colegiado la pena máxima. Iván Turrillo era el encargado de lanzar el penalti y no iba a perdonar y adelantaba a su equipo.

Lejos de ir a aguantar el resultado, el Algeciras siguió creando peligro en el área del Cartagena. No obstante, tampoco iba a dejar de sufrir algunas llegadas del Cartagena. De hecho, en uno de los ataques de los locales, Cordero se anticipaba para robar y le daba el balón a Elady Zorrilla que lanzaba una contra rapidísima. Tras darle el balón a Cayarga y la devolución de este, el jienense no lograba concretar el remate a puerta.



Vinicius salió al rescate

Iba a ser inmediata la respuesta del Algeciras, que iba a tener el segundo en botas de Wilson Cuero que iba a terminar sacando Marc Martínez. Era este el preludio del gol del empate. Una larga jugada del Cartagena iba a terminar con un centro tenso de Forniés desde la izquierda y un remate de cabeza de Vinicius Tanque ante el que nada iba a poder hacer Javi Jiménez. El brasileño conseguía anotar su segundo gol con la camiseta albinegra en solo dos partidos, logrando de esta forma el empate.

Tras el paso por vestuarios, la tendencia del encuentro iba a ser bien distinta. El Cartagena iba a dar un paso adelante e iba a salir desde el principio a por el partido. Producto de ello, comenzó a verse al conjunto de Borja con más confianza y tratando de ir a por el segundo. Un tanto que pudo llegar cuando aún no se habían alcanzado los diez minutos de juego de l segunda parte. Elady recibía de espaldas dentro del área y a la media vuelta lanzaba un zapatazo con la izquierda que se estrellaba en el travesaño y botaba muy cerca de la línea de gol. Los jugadores del Cartagena pedían gol en una acción en la que el balón parecía estar dentro y en la que el colegiado no señaló gol. A pesar del dominio del Cartagena, también iba a tener ocasiones para adelantarse. Sobre todo iban a ser Ñito González y Almenara los que más cerca iban a estar de romper el empate.

Sin embargo, ese dominio de los albinegros iba a desaparecer cuando sufrían el contratiempo que les iba a dejar con uno menos. Andújar veía le segunda cartulina amarilla por golpear a Karim con el codo cuando disputaba un balón por alto. El central era expulsado a partir de ahí el Algeciras recuperaba el dominio del encuentro y poco a poco iba a ir encerrando al Cartagena, aunque no iban a aprovechar esa superioridad numérica con claras ocasiones. De hecho, las fuerzas se iban a volver a igualar cuando, a falta de cinco minutos para el final, Yago Pérez iba a ser expulsado –también por doble amarilla- e iba a frenar ese ímpetu local durante los últimos minutos. Precisamente en el saque de la propia falta iba a tener Vinicius Tanque la oportunidad de hacer el gol de la victoria con un remate desde muy lejos con la cabeza que era repelido por Javi Jiménez. En los últimos instantes del encuentro el Algeciras iba a terminar buscando el gol en el área del Cartagena. Iban a ser las últimas acciones de un encuentro en el que el Cartagena se volvía a dejar dos puntos.

Son ya cuatro salidas consecutivas en las que los albinegros no consiguen ganar y se presentan con bajas importantes ante un decisivo tramo de la temporada como el que viene por delante. Este fin de semana el Marbella visita el Cartagonova en la lucha por el liderato y posteriormente toca viajar a Córdoba.