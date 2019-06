Fabio también dice adiós a ElPozo

ElPozo Murcia ha anunciado la marcha del guardameta Fabio Alvira solo unas horas después de confirmarse que Xuxa, Fer Drasler, Pito y Álex García, quien se marcha cedido al Valdepeñas. Los tres brasileños acababan contrato, pero al meta madrileño le quedaba una temporada más. Sin embargo, su salida estaba prácticamente asegurada desde que hace unas semanas trascendió el interés del club murciano por Carlos Espíndola, del Jaén. De hecho, el ya exportero del equipo murciano firmará en las próximas horas con el equipo jiennense. Por otro lado, todo apunta a que Fede continuará en el club al ser la de Fabio la última salida este verano desde el Palacio.



Fabio Alvira, nacido en Madrid el 12 de septiembre de 1990, llegó al club murciano desde el Futsal Cartagena en la temporada 2012-2013. Tras perder la titularidad en favor de Fede a mitad de esta campaña, su baja estaba entre las esperadas. El club, a través de un vídeo difundido en las redes sociales, ha agradecido al jugador su entrega y ha sido el propio Fabio el que ha realizado un mensaje de despedida: "Después de siete temporadas aquí, toca despedirme y agradecer al club y a la afición lo bien que se han portado conmigo. Para mí ha sido un orgullo defender este escudo durante este tiempo y más allá de títulos, me quedo con el cariño que siempre he tenido de la gente. Ahora me toca buscar nuevos retos y vestir otra camiseta, aunque ElPozo siempre lo llevaré en el corazón y cuando venga al Palacio os pondré las cosas muy difíciles".





?? Gracias @SuperFabio12 por tu compañerismo, trabajo, esfuerzo así como tu profesionalidad dentro y fuera de la pista hasta el último día en estas siete temporadas.#GraciasFabio #EsPasionEsElPozo pic.twitter.com/lUbiGtZBF2 — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) 27 de junio de 2019

Ahora falta resolver el futuro del, que ha estado cedido en el O Parrulo. Para cubrir estas bajas, el club murciano anunciará próximamente los fichajes de Marc Tolrá, que llega del Benfica y que con anterioridad militó en el Barcelona; y el brasileño Felipe Paradynski, que procede del Palma; el ala Pol Pacheco, del Santa Coloma. A ellos también está previsto que