ElPozo cede a Álex García al Valdepeñas, donde coincidirá con su hermano

ElPozo Murcia ha cedido a uno de sus jóvenes canteranos para la próxima temporada. El alicantino Álex García, pívot que ha militado en la primera plantilla, se marcha al Valdepeñas, según ha podido saber esta Redacción, donde coincidirá con su hermano Manu García.





?? Gracias @alexgarcia710 por tu trabajo, esfuerzo y compañerismo tanto en el @ElPozoCiudadMur como en el primer equipo.

Como tú dices, no es un adiós sino un hasta pronto.



??El pívot jugará como CEDIDO la próxima temporada @LNFS#GraciasÁlexGarcía

????? pic.twitter.com/7UIVQ5oN88 — ElPozo Murcia FS (@ElPozoMurcia_FS) 26 de junio de 2019

El club murciano no ha comunicado el destino del jugador y solo ha difundido una carta de despedida del alicantino. ". ElPozo me fichó para su filial siendo un niño y hoy me voy siendo un hombre. Quiero agradecer a todos mis entrenadores, Josan sobre todo, que fue el que apostó por mí y Diego, que confió en mí para la primera plantilla. También a todos los demás del cuerpo técnico", escribió el pívot, que nació el 15 de junio de 1996, que se formó en el Sporting San Vicente y pasó por el Hércules San Vicente antes de llegar en 2016 a la cantera murciana., donde ha jugado 20 partidos en los que ha marcado seis goles.Ahora,, donde coincidirá con su hermano Manu. Al club vinícola han llegado también como nuevos fichajes Cainan de Matos, Pablo Ibarra, Edu, Buitre y Rafael Rato. Además, entre los jugadores que continuarán, se encuentra el exjugador de ElPozo José Ruiz, así como Dani Santos, Chino, Coro, Terry y Juanan.