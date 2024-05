Rozalén alaba las oportunidades que le dieron las salas de conciertos de Murcia: "Les debo mucho"

Para Rozalén Murcia es casa y así lo demuestra en cada ocasión que la cantautora y compositora tiene de hablar durante la etapa que vivió allí, que le sirvió para forjar su carrera musical. Este lunes se publicaba el último episodio del podcast 'Animales Humanos', que contó con la albaceteña como invitada, donde se mostró agradecida por las oportunidades que la Región le había ofrecido y puso en valor la cantidad de salas de conciertos que hay en la capital y el nivel de los músicos murcianos.

Durante la casi hora y media que dura el episodio, Rozalén y el presentador del podcast, Ibai Vegan, charlan sobre diversos aspectos de la vida de la artista, entre ellos el periodo que pasó en la comunidad. Tras hablar de sus raíces y su infancia en Letur, su pueblo natal -enclavado en la Sierra del Segura-, la manchega narra el momento en el que a los 18 años llegó a Murcia para estudiar Psicología en la Universidad de Murcia (UMU).

"Murcia fue la ciudad que me acogió y donde yo empecé a cantar en los bares. Le debo muchas cosas", asegura la artista, quien añade que "había muchas salas de conciertos, a mí me dieron muchas oportunidades sin ser de allí". En sus inicios, tocaba en salas como El Café de Alba, en Ítaca, en La Puerta Falsa, etc.

Rozalén también destaca la calidad de la escena musical murciana y el buen hacer de sus intérpretes. De hecho, su banda está formada en parte por músicos murcianos. "Mira lo que está pasando ahora, siempre hay un nivel de música allí... Arde Bogotá, Viva Suecia, Funambulista, Muerdo... en Molina de Segura había un montón de cantautores", apunta.

La artista, además, destacó el impulso que dio a su carrera ganar el concurso CreaJoven (actual CreaMurcia). En dicho certamen coincidió con Rafa Val, vocalista de Viva Suecia, a quien acompañó hace unos días en el escenario del Warm Up para interpretar el tema 'Gracias' durante el concierto especial por el X aniversario de la banda murciana.

Concierto de Viva Suecia en el Warm 2024 en Murcia / ISRAEL SÁNCHEZ

"Nathy Peluso estuvo una temporada en Murcia...", prosigue Rozalén, para zanjar llegando a la conclusión de que "en Murcia pasan muchas cosas".

Finaliza su intervención sobre la Región con un mensaje a los murcianos mirando a cámara: "Acho qué pijo, sois bonicos del tó, a reventar".

La dicotomía entre Murcia y Cartagena en cuanto a salas de conciertos levantó ampollas

Precisamente la alabanza al talento y oportunidades musicales en Murcia por parte de una artista consagrada como Rozalén llega semanas después de que La Opinión publicara que Cartagena se ha convertido en un terreno yermo para las salas de concierto, ya que la burocracia a la hora de conseguir las licencias y la falta de público hacen que los directos en locales del municipio sean una rara avis.

Tras la publicación de este artículo, las reacciones en las redes sociales lamentando esta situación no se hicieron esperar, la mayoría de ellos, para lamentar la falta de salas de conciertos en Cartagena y la falta de oportunidades para los músicos de la ciudad portuaria, un panorama que contrasta con la escena de la capital regional.

Entre otros, Dani Sánchez, guitarrista del grupo Arde Bogotá, quien lamentó que "la aspiración de los músicos más jóvenes cartageneros no puede ser irse a la ciudad de Murcia a tocar porque la suya está muerta" y asegura que, en este sentido, "Cartagena da pasos hacia atrás y nadie hace nada".