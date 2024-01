Los festivales remember son una moda en auge y, después de que en los últimos años se celebraran en Murcia los ochenta y los noventa, este otoño la cuota de nostalgia le corresponde a quienes se criaron en los dos mil. Y es que la promotora Sharemusic! y Las Noches del Malecón se han aliado para anunciar en la capital del Segura la que es, de momento, la primera fecha confirmada de la nueva gira del Love the Twenties, versión Dance Edición, que tendrá lugar en el recinto ferial de La Fica el próximo 5 de octubre.

El evento, cuyas entradas se ponen a la venta hoy, a partir de las 12.00 horas, en la web oficial del festival (lovethetwentiesmurcia.sharemusic.es), ha logrado reunir a «artistas de primer nivel que marcaron a toda una generación». Hablamos de bandas como Cascada, el grupo de eurodance alemán formado por los productores Yanou y DJ Manian con Natalie Horler como vocalista que reventó las pista de baile durante aquellos años con hits como Everytime we touch, What hurts the most y, muy especialmente, Evacuate the dancefloor. Y también de artistas como la cantante belga Katrien Verbeeck, mejor conocida como Kate Ryan, autora de éxitos como Désenchantée, Ella elle l’a, Voyage voyage y Je t’adore, con la que representó a su país en Eurovisión.

Pero ellos no serán los únicos que se suban al escenario de La Fica. «Este evento –señalan los organizadores– apuesta por la música que se escuchaba en las pistas de baile durante la década de los dos mil y contarán con un cartel con más de veinte artistas nacionales e internacionales que lo convierten en un festival de referencia a nivel nacional». Así, a Cascada y Kate Ryan hay que añadir otros nombres como los de Sylver, Ian van Dahl, Evi Goffin, Jessy, Anneke van Hoff, Abel the Kid con Noemy, los Jumper Brothers, Fragma y Tess, Orion Too, DJ Marta, Dee Dee, Clublanders, Marian Daval, Chumi DJ, Eva Martí, N-Force, Lazzard y Rebecca Rudd de Ultrabeat.

Además, tal y como apuntan desde Las Noches del Malecón, «Sharemusic! ideó este show con el objetivo de que el público pudiera recordar y revivir los mejores momentos de su vida sin dejar de disfrutar ni un minuto», y no han reparado en gastos para que así sea. «El festival contará con todos los elementos que ya son marca de la casa: un ritmo non stop, un escenario espectacular y los efectos visuales sincronizados con las actuaciones de los artistas, con proyecciones de imágenes que harán viajar al público en el tiempo», explican.