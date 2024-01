La joven creadora onubense Raquel Serrano ha abierto nuevas ventadas en el Centro Párraga de Murcia. Ventanas sutiles, pero a través de las que preguntarse sobre lo tangible y lo intangible. Y asomarse por ellas es lo que propone Umbral, su último proyecto, que desde ayer se exhibe en el citado espacio del Cuartel de Artillería bajo el comisariado de Clara Soriano Bailén y el espacio AP1, de Art Nueve.

La muestra es el resultado de la investigación que Serrano ha realizado sobre el término ‘ventana’ a partir del libro The virtual window: from Alberti to Microsoft, de Anne Friedberg, en el que explora la evolución conceptual de la ventana desde una interpretación física hasta, por supuesto, una perspectiva metafórica en las distintas artes, desde la idea una apertura hacia el mundo físico o hacia el ámbito virtual contemporáneo.

Sobre la creadora Raquel Serrano Tafalla (Huelva, 1995) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y realizó también en la capital hispalense el máster en Arte: Idea y Producción. Además, ha participado en jornadas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y en la decimoquinta edición del ciclo ‘Encuentros de Arte de Genalguacil’, en Málaga. También ha hecho una estancia de Investigación en la University of the Arts de Londres. Además, ha realizado varias exposiciones individuales como i.jpg,en la DiGallery de Sevilla, o - copia, en ArteSantander, con la galería DiGallery también. Su obra forma parte de las colecciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), de Sevilla, y del Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil (MAC), de Málaga.

El máximo responsable de Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, fue el encargado de presentar Umbral, que ha encontrado acomodo, concretamente, en la Sala de Máquinas. «En este espacio del Centro Párraga siempre ofrecemos oportunidades a artistas emergentes, pero con unos fundamentos sólidos y que ofrecen propuestas interesantes, capaces de hacer reflexionar al espectador. Ese es el caso de Raquel Serrano y su exposición Umbral», apuntó el director general.

Cabe reseñar que la obra de esta artista, formada en Sevilla, está marcada por el juego de dualidades, como lo que fue y ya no es o lo que es tangible y lo intangible, en el caso de Umbral, que lleva al observador a encontrar en la obra observada un camino hacia una experiencia sensorial y simbólica más profunda. El que quiera comprobarlo puede hacerlo de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 21.00 horas, hasta el 22 de febrero.