Puede resultar extraño consultar la cartelera para comprobar los pases de La Sociedad de la Nieve en los cines de Murcia y percatarse de que unos de los de mayor afluencia como los de Nueva Condomina no incluyen la película de J.A. Bayona, estrenada el 15 de diciembre y que llegará el 4 de enero a Netflix. Más incluso si se tiene en cuenta que se trata de la superproducción del año de un cineasta español, no solo por ser, posiblemente, la mejor película de 2023 en su conjunto, sino también por su repercusión: sigue imparable en su carrera hacia los Oscar para colarse entre las nominadas a Mejor Película Internacional -se mantiene en la shortlist-, a Mejor banda sonora, Mejores efectos visuales y Mejor maquillaje y peluquería; y competirá por el Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa.

Para conocer las razones que han llevado a Cinesa (tampoco se proyecta en Yelmo) a no incluir en su circuito el largometraje sobre el equipo de rugby chileno que luchó por sobrevivir en los Andes después de que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrellara en un glaciar hay que remontarse varios años atrás. La mayor exhibidora de España no ha logrado llegar a un acuerdo con la distribuidora del filme, Tripictures. En cambio, sí que han podido meterla en otros circuitos como el de Neocine (Thader o Centrofama, entre otros). Gracias a todos los que estáis llenando los cines para ver “La sociedad de la nieve”. Es maravilloso ver las salas tan llenas. Vamo arriba! https://t.co/LnrNud4LsD — JA Bayona (@FilmBayona) 27 de diciembre de 2023 Un pulso con Warner No es la primera vez que ocurre algo así con Cinesa, que ya ha tenido sus roces con otras distribuidoras y majors -aunque lo normal sería lo contrario, dado que uno necesita al otro-, por los que se han visto afectadas superproducciones que han sido grandes taquillazos. De hecho, es de sobra conocida sus idas y venidas con Warner Bros. Llegó hasta tal punto que la cadena excluyó los títulos de la compañía de cualquiera de sus descuentos y acciones promocionales -"promociones no válidas para películas de Warner Bros", se podía leer en las entradas-. ¿Cuál es el origen del conflicto? Lo cantaba ABBA: Money, money, money. Mientras el resto de distribuidoras aceptaron, allá por 2016, un menor porcentaje de los beneficios de las sesiones en las que se aplicara alguna rebaja, Warner se negó en rotundo. Al fin y al cabo, como indicaban, las decisiones de ofrecer un precio u otro en taquilla es competencia del cine en cuestión. El 'reparto' del dinero de taquilla en el circuito cinematográfico funciona por porcentajes y la cifra que se lleva Warner no varía, por lo que el precio lo fija la sala. La lógica está en que la exhibidora siempre tiene que pagar la misma cantidad a Warner, independientemente de a cuánto decida vender la entrada. Por tanto, se entiende que la distribuidora no tiene poder de decisión, ni se valora qué piensa al respecto, a la hora de lanzar una promoción. Warner no cedía y, por su lado, se decía que Cinesa quería imponer a la major mejores condiciones que para el resto de cines de la competencia. De cualquier modo, ambos echaban un pulso. El primero de los desencuentros lo sufrió Wonder Woman. Quedó claro que algo había ocurrido en el momento en el que Warner publicó un post en redes sociales con el que no era muy necesario leer entre líneas: "Para evitar los 'problemas técnicos' de Cinesa, recomendamos disfrutar de la experiencia de Wonder Woman en estos cines", escribieron, y añadieron la correspondiente lista de salas. Ante la avalancha de preguntas, contestaron: "Nos referimos a esto", junto a una fotografía que reflejaba la pantalla de uno de los cines de la exhibidora en la que se podía leer 'necesitamos hacer un ajuste en la proyección. En un minuto y quince segundos estaremos de vuelta directamente con la película. Disculpa las molestias". 'Barbie' no es una película aunque sea un taquillazo y quiera competir con Marvel Sin embargo, con ese anuncio en pantalla, al parecer, Cinesa habría metido la pata hasta el fondo, según manifestó una gran cantidad de espectadores. El texto de la información estaría ocultando el tráiler de Rey Arturo: la leyenda de Excalibur, ya que no querían proyectarlo pese a que la major lo había incluido de manera previa al arranque de Wonder Woman. El problema fue que... olvidaron suprimir el sonido, por lo que los asistentes tenían claro a qué título pertenecía el avance desde su butaca. "Las decisiones sobre precios de taquilla son exclusivamente competencia de los cines. Cada cine decide para cada película distribuida por Warner Bros. el precio de la entrada y si la incluye en sus políticas de promociones y descuentos. Se trata de una decisión que cada cine adopta de forma individual e independiente. Por tanto, Warner Bros. no tiene absolutamente nada que ver ni con los precios que aplica cada cine, ni con su decisión de ofrecer promociones, bonificaciones u otro tipo de descuentos a las películas distribuidas por Warner Bros., o de aplicarles un precio 'Premium' por cualquier motivo. Son muchos y variados los cines en España que optan por incluir las películas de Warner Bros. en sus promociones y descuentos, y que no cobran un precio 'Premium', al igual que hay otros que deciden, por motivos propios, lo contrario". Warner Bros Entertainment España También La Llorona salió mal parada por esta mala relación. La película de terror no se exhibió tampoco en ninguna sala de Cinesa. En este caso, fueron los cines los que revelaron que no se había llegado a un acuerdo con Warner Bros. 'El hombre del saco', la película sobre un criminal real con réplica en Murcia De Bayona a Scorsese Sin embargo, tampoco ha logrado llegar a un entendimiento en algunas ocasiones con Universal, y afectó a un título tremendamente esperado, por lo que el eco del problema fue mayor: El lobo de Wall Street. La película de Martin Scorsese tenía a muchos esperando su estreno, con cinco candidaturas a los Oscar -Mejor película, Mejor dirección, Mejor guión, Mejor actor (Leonardo di Caprio) y Mejor actor secundario (Jonah Hill)- y se proyectó en casi 400 pantallas españolas, pero entre ellas no había ninguna de Cinesa. "Se ha intentado alcanzar un acuerdo individual, pero no han aceptado. La oferta está en línea con lo acordado en el pasado reciente", explicaban desde Universal. Por su parte, Cinesa apuntaba que "las condiciones exigidas por la distribuidora resultaban inasumibles". De nuevo, las condiciones económicas con el estreno más relevante del momento. Tampoco entraron en su circuito títulos como Vivir es fácil con los ojos cerrados (David Trueba), La leyenda del samurai: 47 Ronin (Carl Rinsch) o A propósito de Llewyn Davis (hermanos Coen). Warner, Universal, Tripictures... Las tres han tenido sus desacuerdos con Cinesa, y por el camino se han caído de su cartelera títulos de éxito como Wonder Woman, El lobo de Wall Street y ahora La Sociedad de la Nieve. Los 20 millones de espectadores de Cinesa -según datos no actualizados- tendrán que optar por otros espacios para disfrutar de la joya de J.A. Bayona en gran pantalla. Es una película que merece verse en una sala, y así lo está haciendo la gente: las previsiones indican que podría cerrar el año rozando los dos millones de espectadores. Tráiler 'La Sociedad de la Nieve'