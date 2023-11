Francis Sarabia se presentacomo compositor con un álbum epónimo que estrena en directo este sábado en La Yesería. El murciano tiene una de las mejores voces rockeras de España. Después de cantar en numerosos proyectos -Tribu del Groove, Mägo de Oz, Asfalto, Los Lunáticos, The Electric Band…- se lanza en solitario a la carretera, para demostrar que sobre un escenario es devastador. Comienza así su gira Bienvenidos al mundo.

Olvidadizos por naturaleza, a veces necesitamos que nos recuerden los fundamentos, y más teniendo en cuenta lo maltratado que está el rock últimamente. El disco de Sarabia nos recuerda las bondades de esta música cuando se afronta de manera honesta y diáfana. Para enfrentarse a este trabajo, que firma con su propio nombre, lo más fácil es dejarse llevar por la intuición y penetrar sin complejos en su rico mundo sonoro.

Sencillo y efectivo, su fuerza interpretativa, que supera de largo las expectativas, llena de tintes soul, blues-rock y funk, consigue tocar la fibra sensible con su revisión de Bring it on home to me de Sam Cooke. La potente voz de Francis Sarabia y la calidad de sus composiciones han sido sus cartas de presentación durante todos estos años, y el resultado ahora es un álbum oxigenante. Celebra el triunfo de las guitarras y el rock.

¿Qué son las “Santa Cruz Sessions”? ¿Cómo nacieron?

Nacieron con la intención de darle algo a la gente mientras no salía el disco. En verano ya sabíamos que el álbum saldría para octubre, pero decidimos inventarnos estas sesiones para ofrecer algo diferente a los adelantos que ya teníamos. Lo habíamos comentado por encima, y todos en la banda pensamos que estaría bien hacer alguna sesión acústica, algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, así que nos juntamos en mi casa con unas luces, unas guitarras y un pequeño equipo de grabación y cámaras, y simplemente le dimos al ‘rec’. Lo que se escucha y se ve es totalmente fiel a lo que había.

¿Cómo hiciste la selección de temas? ¿Qué incluyen estas sesiones?

Tenía claro que quería sólo un par de canciones del disco y algunas versiones que no hubiera hecho antes. La selección no fue fácil, porque soy muy ecléctico y escucho mucha música diferente, así que estuve un par de semanas dándole vueltas a las canciones que podría grabar. Finalmente hicimos dos canciones del disco y tres versiones.

De la primera entrega de estas sesiones, ¿qué te empujó a recrear “Elephant” de Jason Isbell?

Creo que es de los creadores de canciones más auténticos y completos de los últimos años, y precisamente esa canción me cautivó desde la primera escucha. El ambiente sencillo e intimista, y la manera de abordar el tema del cáncer de esa manera en la letra son únicos.

Has puesto tu voz con Santi Campillo, Asfalto, Los Rebeldes, Mago de Oz…, y ahora en tu primer disco como solista. ¿Cómo te sientes?

Con un plus de responsabilidad a veces, ya que este es mi proyecto definitivo. Lo haces todo con más mimo, y cuidas todo para que salga bien, porque ahora aparece mi nombre y no el de una banda, pero a la hora de la verdad sigo haciendo lo que sé: llegar y cantar. En eso no cambia mucho la cosa, pero es cierto que es tu cara la que sale en las fotos y hay más trabajo, porque todo recae en uno mismo.

¿Cuál es la premisa de este primer disco?

Presentarme como compositor y cantante a la gente que no me conozca, y llevar el disco al directo en tantos lugares como nos sea posible. Estamos muy orgullosos del álbum que hemos hecho, y queremos que se conozca en cuantos más lugares, mejor.

Parece que te hayas propuesto entrar en terrenos en los que antes no habías entrado, o no lo habías hecho en profundidad. ¿Ha sido así?

La verdad es que, en parte, sí. Siempre me ha gustado mezclar el rock con otros estilos, pero creo que en esta ocasión he ido un paso más allá. Hemos ahondado más en las raíces, y he tocado palos que hasta ahora nunca había cantado. La influencia de la música afroamericana es más pura que nunca, las canciones más blues suenan más blues que nunca, y lo mismo pasa con el funk o el soul. Además he incluido un tema muy intimista a piano y voz que cierra el disco, algo que tampoco había hecho nunca antes.

Ya grabaste con La Tribu del Groove. ¿Cuáles son las diferencias de este primer disco como Francis Sarabia, aparte de presentarte como solista?

La forma de trabajar es diferente. En esta ocasión he compuesto la mayoría de canciones con Juan Alarcón, guitarrista de la banda. Él les ha dado una vuelta de tuerca a los temas que tenía, y al final el trabajo mutuo ha dado como resultado el disco que tenemos entre manos. La producción de Monty también ha sido muy importante en el resultado final, ya que lo ha dotado de un empaque y un punto de vista de sonido "más grande" que no habría sido el mismo sin su visión.

Publicas disco y te lanzas a la gira “Bienvenido al mundo”. ¿Qué músicos han participado esta aventura?

No hay otra manera de hacerlo, o al menos yo no la conozco. Sacar un disco y lanzarse a la carretera a presentar sus canciones, que es donde sabes que no mienten, cuando se hacen en directo. Ahí no hay trampa ni cartón. Si las canciones llegan a la gente cuando se las cantas a la cara, sabes que vas por el buen camino. Ahora mismo la banda en directo está formada por Juan Alarcón y Monty a las guitarras, Pablo Orenes al bajo, y Juan Colmenar a la batería. Un equipo de lujo, y un honor para mí poder contar con ellos en esta aventura.

¿Bajo que sello lanzas este disco?

El disco sale con el sello de Music Hunters. Ya llevábamos unos meses trabajando juntos, y charlando con ellos surgió la posibilidad de sacar el álbum con su sello. Las condiciones me parecieron idóneas, tenemos ideas similares, y vemos el mundo de la música desde el mismo punto de vista. No tratan a la música como un negocio, entienden a los artistas y respetan sus decisiones. Algunos de ellos también son músicos, así que saben perfectamente lo que hay.

¿Dónde y con quién has grabado este disco?¿Qué colaboraciones has tenido?

Lo grabamos en Murcia, en Invisible Studio, propiedad de Monty, lo cual facilitó mucho las cosas en términos de tiempo y tranquilidad. El disco casi en su totalidad lo han grabado Juan Alarcón (guitarras y bajos) y Raúl García (batería). Monty también ha metido algunas guitarras, y hemos compuesto una canción juntos en la que nos ayudó con las voces Jaime Moreno, de la banda gaditana The Electric Alley. Lucas Albaladejo puso su magia en las teclas, y Pablo Orenes su maestría con el contrabajo y la armónica. Sus Reche y Paula Marengo me ayudan con los coros en un par de canciones, y el cantautor Juan Carlos Lax escribió la letra del tema final del disco. Una alegría leer los créditos y ver el nombre de tantos amigos.

Abundan los medios tiempos y baladas. ¿Cómo describes este álbum?

Es cierto que en esta ocasión ha quedado un disco algo más pausado, un poco más tranquilo de lo que estaba acostumbrado, pero no lo veo como algo negativo para nada. Pienso que un disco es una fotografía de un momento, un reflejo de la época vivida, y si ahora ha quedado así, pues bienvenido sea. Creo que es un disco para escuchar sin prisa, para disfrutar poco a poco, saboreando los matices y los distintos colores que tiene dentro.

El rock y el blues están ahí, pero también hay toques soul y funk en muchas composiciones. ¿De dónde vienen esas influencias? ¿Qué artistas de estos estilos destacarías?

Siempre he escuchado otros estilos alejados del rock, aunque este sea el que más practique, y la música de los cantantes clásicos de soul me encanta desde muy joven: Otis Redding, Sam Cooke, Donny Hathaway, Ike and Tina, Sam and Dave... Luego está toda la onda rollo Funkadelic, Sly and the family Stone, Ohio Players, The Meters... Son músicas que escucho casi desde que tengo uso de razón, y están en mi ADN musical.

¿Qué has dejado entrever en “Cama y hostal”?

"Cama y hostal" habla de lo que sientes tras una relación que no salió bien, con sus cosas buenas y malas, pero en la letra intento quedarme al final con la parte positiva de la experiencia, aunque en ocasiones soy consciente de que es bastante difícil. A veces hay que hacer un esfuerzo para ver lo bueno donde aparentemente no lo hay, pero quizá hay que esperar un tiempo prudencial para poder encontrarlo, o nosotros mismos no nos permitimos verlo. Soy de los que piensan que la fe es lo último que se pierde.

Has hecho infinitas colaboraciones con músicos muy importantes de todos los estilos: blues, flamenco, rock, soul, heavy, folk, canción de autor… ¿Con cuál te quedarías?

Imposible quedarme sólo con una. Con Campillo aprendí muchísimo porque fue mi primer disco serio, con una gira programada, con compañía discográfica de por medio... Además también tengo un gran recuerdo de Juli El Lento y Steve Emery. Me gustó mucho cantar con Mago de Oz porque me sentí como uno más y siempre hay buen rollo con ellos. Además son muy trabajadores. Raimundo Amador me pareció humildad pura, y luego, cada vez que puedo cantar con Juan Carlos Lax disfruto mucho porque hay una conexión muy buena, y aunque él viene del mundo cantautor y yo del rock, nos entendemos muy bien, hablamos el mismo idioma a la hora de expresarnos con la voz.

¿Hay alguna reivindicación de que el rock sigue siendo válido en pleno siglo XXI? ¿Has intentado volver, de alguna manera, a los orígenes?

¿Por qué no iba a serlo? Es válido para quien quiera. Para mí es más que eso, es necesario. Pero entiendo que ahora mismo hay otros estilos en alza y que el rock no es tan mayoritario como hace unos años. Ahora bien, no debemos olvidar que la música de verdad no entiende de modas. No he intentado, deliberadamente, volver a los orígenes, pero con la perspectiva del tiempo y escuchando el resultado final del disco, soy consciente de que quizás da esa impresión, que, por otro lado, no me molesta en absoluto.

¿Personalmente te sientes que estás en un momento especialmente creativo?

La verdad es que sí. Siempre digo aquello de "que las musas me pillen trabajando", y no es raro verme anotando frases y conceptos en una libreta a menudo. En este momento tengo material de sobra para empezar a trabajar en otro disco, y ya tengo en la cabeza como serán las próximas Santa Cruz Sessions.

¿Eres de los que les gusta repartir a diestro y siniestro en las canciones, o eso lo dejas para otros?

No es algo que me interese especialmente. De vez en cuando cae algún dardo, pero no suelo ir por ese camino. Igual en el futuro podría surgir alguna canción así, pero no es algo que me llame la atención como para ahondar en esa senda. Prefiero hablar de otras cosas e intentar, en la medida de lo posible, ser positivo.

¿Qué tal están funcionando los nuevos temas en directo?

Comenzamos la gira este sábado en Murcia, así que podré responderte después de ello, pero sí puedo asegurarte que suenan como un cañón y que nadie quedará indiferente.

¿Qué van a encontrar los seguidores en tus actuaciones?

Una banda honesta, sin artificios, tocando de verdad, con cinco músicos dejándose la piel en el escenario haciendo lo que mejor saben: rock and roll.