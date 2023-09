Rauw Alejandro es el nuevo ídolo del pop latino. The New York Times lo ensalzó y se suma a la dominación de la música urbana en español. La gira Saturno World Tour, llena de recuerdos y algo de morbo, le trae a Murcia, de la mano de Las Noches del Malecón, y actuará junto al Estadio Enrique Roca. La estrella puertorriqueña presentará las canciones de sus dos discos más recientes en medio de una gran expectación, acentuada tras romper con Rosalía –él le dedicó un tema sorpresa titulado Hayami Hana, donde afirma que la echa de menos y que no esperaba la ruptura–.

El puertorriqueño se ha ganado un gran reconocimiento internacional debido a la originalidad de un estilo que mezcla con eficacia elementos del trap, el rhythm and blues y, cómo no, el reguetón. Su carrera tomó un gran impulso en 2021 gracias al exitoso sencillo Todo de ti, que le catapultó a la fama a ambos lados del Atlántico, y le supuso un Grammy Latino. Luego ha lanzado dos discos igualmente bien acogidos: Saturno y Playa Saturno, que le han mantenido en la zona privilegiada del género. Abarcan desde baladas emotivas hasta bailables ritmos de reguetón, explorando la vulnerabilidad y las emociones. De hecho, Rauw Alejandro es uno de los grandes responsables de la renovación del reggaeton (lo que le ha llevado a colaborar con artistas como Bad Bunny, Ozuna, J Balvin, Anuel AA, Nicky Jam, Myke Towers y Farruko). Su estilo único y su energía en el escenario han hecho que sea muy popular entre los fanáticos de la música urbana.

En esta larga gira por España que arrancó en Valencia, Rauw intenta demostrar por qué se justifica una tercera gira española con independencia de quién sea su pareja, así como su estatus como una de las grandes figuras de la música urbana latina. Una gran producción con tintes futuristas y ritmos bailables, ideales para el perreo, serán los ingredientes principales de un concierto que ha generado gran expectación. Serán dos horas imparables de perreo, un viaje a Saturno y unos outfits galácticos de lo más futuristas.

Cuándo: Viernes, 21.30 horas

Viernes, 21.30 horas Dónde: Espacio Nueva Condomina (Churra), Murcia

Espacio Nueva Condomina (Churra), Murcia Precio: 66/71/132 euros

Dos formas muy singulares de entender el post-punk

Desde Canadá, Preoccupations, acompañados por los valencianos Mausoleo, están realizando una extensa gira por la península que acerca este viernes hasta aquí a dos de las bandas más singulares de la escena post-punk actual. Los norteamericanos tienen en su haber cuatro discos excelentes con el prestigioso sello Jagjaguwar (Dinosaur Jr, Foxygen, Unknown Mortal Orchestra, Bon Iver, Oneida...).

Preoccupations, anteriormente conocidos como Viet Cong -y después de su paso por la edición de 2022 del festival CanelaParty-, vuelven a España para presentar en esta ocasión su disco más reciente, Arrangements (Flemish Eye Records, 2022), el cuarto largo de su trayectoria. Una nueva muestra, con un giro más melódico, de ese peculiar ‘rock laberíntico’, denso, demoledor y poco convencional, que ha convertido en poco más de diez años al grupo de Calgary en uno de los más respetados del nuevo post-punk a nivel mundial.

Mausoleo, por su parte, surge del empoderamiento de los que se sienten diferentes, rechazados y burlados por las circunstancias del propio existir, con la determinación de supurar la rabia contenida, sabiendo que todo es transitorio. La banda (con integrantes de Acapvlco, La Bière Ganchosa y Los Bikini Girls) se impregna del estilo de grupos como Wipers, Husker Dü y Derrota, y suda nervio en un directo con el que han llegado a abrir para bandas internacionales como Modern Love (Noruega) o Miscalculations (UK). Ellos se autodefinen como «devotional punk», que en realidad es post-punk con emotividad extra. Presentarán Refugio transitorio (Humo, 2022), su último EP.

Cuándo: Viernes, 22.00 horas

Viernes, 22.00 horas Dónde: Sala Mamba!, Murcia

Sala Mamba!, Murcia Precio: 18/22 euros

Rock and Roll y resaca para todos

Sábado de desmadre, que dirían los malagueños Airbag. Porque este sábado se celebra una nueva edición -la quinta ya- del Satarra Festival, que, recurriendo de nuevo a una canción -a saber Wild thing, de los Troggs- es algo salvaje, demencial..., una fiesta con mucha actitud. Una noche de garage, punk y rock and roll que te marca a fuego para siempre. Además, esta vez con más punk y más garage internacional que nunca.

Los cabezas de cartel de esta nueva convocatoria son los argentinos Los Peyotes, una de las bandas más reconocidas a nivel mundial dentro del sonido garage sixties. Después de un periodo vacacional, los bonaerenses han regresado al viejo continente con una gira europea que se desarrolla en gran parte en nuestro país. En Garaje Beat Club -que nuevamente es la sala que acoge el Satarra- estarán presentando en directo las canciones de su nuevo álbum, Vírgenes (2022), editado por el influyente sello londinense Dirty Water Records.

Pero los argentinos no son los únicos atractivos del programa. Además de Los Peyotes, destaca la visita de The Sex Organs, irreverente dúo formado por el holandés Bone (The Anomalys) a la guitarra y la suiza Jackie (The Jackets) a la batería de pie. Juntos alcanzarán, disfrazados de órganos sexuales, un clímax explosivo en forma de salvaje sex&roll.

Y en lo que respecta al cupo nacional, en el cartel de este Satarra brillan dos bandas madrileñas, ¡Miau! (synth punk lacerante y castizo) y Miss España (post-punk enérgico y turbador), completan, junto a las envenenadas píldoras punk de los alicantinos Barrio Dinamita.

En definitiva, un atractivo cartel de cinco grupos que tendrá su correspondiente afterparty con un buen puñado de deejays que harán bailar hasta el amanecer a los asistnetes, poniendo el colofón a una jornada salvaje en GBC. Además, la organización garantiza la asistencia de gentuza, y prometen rock and roll y resaca para todos (¿qué más se puede pedir?). Con semejante propuesta, numeroso público espera ya con ansiedad en Murcia y alrededores el momento de volver a poguear al ritmo desenfrenado de los conjuntos de rock and roll más ignominiosos que uno se pueda imaginar. Larga vida al Satarra.

Cuándo: Sábado, 20.00 horas

Sábado, 20.00 horas Dónde: Garaje Beat Club, Murcia

Garaje Beat Club, Murcia Precio: 25/29 euros

Alicantinos en la onda de Joy División para Revólver

La Sala Revólver de Murcia recibe este viernes a Sindicato Vertical, banda de post-punk de la vecina Alicante y que sigue la onda de Joy Division y Pol Pot, sin olvidar a los Misfits y Danzig (de los que se aprecian pinceladas, sobre todo, en su vocalista principal). Formados en 2017, acaban de regresar de una gira por tierras americanas, donde han estado presentando su último trabajo, un generoso EP de seis cortes titulado Our future (2022) y que viene a suceder a su hasta ahora único disco, homónimo, de 2020.

Sindicato Vertical surgió de las cenizas de Cromosoma 3: tres de sus componentes pensaron en hacer un proyecto musical que plasmara su afinidad a estilos como el post-punk, la new wave, la no wave, la cold wave y el gothic; un cóctel perfecto para esta noche de viernes.