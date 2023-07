Parece que Mike Scott le ha cogido cierto cariño a la Región. En 2013 se encargó junto a sus Waterboys de la clausura del Jazz Cartagena, protagonizando un concierto histórico para el festival en el que, además, celebraron el vigésimo quinto aniversario de Fisherman’s blues (1988). Un par de años después, en 2015, presentaron su Modern blues (2015) en el Cuartel de Artillería de Murcia, en un concierto que contó con Loquillo como artista invitado, y, en 2017, hicieron lo propio con Out of all this blue (2017), solo que, esta vez, sobre el escenario del Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura. Sin embargo, haciendo gala de las buenas costumbres británicas, en sus dos últimas visitas, la legendaria formación escocesa nos ha visitado en verano y cerquita del mar; en concreto, en julio de 2019 y, hoy, julio de 2023, reincidiendo en dos cuestiones: en esto de las venir a la Región cada dos años –que empieza a ser tradición– y, como ocurrió en la última y como ocurrirá esta noche, en hacerlo dentro del programa del Jazz San Javier.

Y, por supuesto, en la localidad están encantados de que así sea. En su anterior visita se encargaron de inaugurar la vigésimo segunda edición del festival, mientras que este año no lo clausurarán por apenas un día (la guinda del pastel la pone mañana The Anthony Paule Soul Orchestra). Aún así, el final se acerca, los responsables del cartel lo saben, y la bala de The Waterboys es perfecta para coronar con elegancia y por todo lo alto la última noche de sábado del programa. Además, como en el Parque Almansa ya los conocen, saben perfectamente que son una apuesta segura: «En 2019 ofrecieron un gran concierto en el que esta prestigiosa banda dejó constancia de su grandeza y de la riqueza musical que ha atesorado durante sus cuarenta años de vida».

Pero bueno, es que The Waterboys son una referencia incontestable en el mundo del folk y en el del rock, y en su haber cuentan con varios álbumes que son considerados clásicos del rock como Room to roam (1990), A pagan place (1984) y, sobre todo, This is the Sea (1985) y el ya mencionado Fisherman’s blues, seguramente los dos discos más reseñados del grupo, de fuerte inspiración celta. En aquella última visita, Scott y compañía presentaron Where the action is (2019), mientras que esta vez llegan All souls hill (2022) bajo el brazo y una escogida selección de los mejores temas de su larga carrera, con lo que se avecina noche grande en el ‘Auditorio de los Sueños’. De hecho, las entradas estaban, al cierre de esta edición, cerca de agotarse, con lo que si no quieren tentar a la suerte –que nadie nos garantiza volver a tenerles por aquí en 2025–, dense prisa.

Apertura de lujo

Y por si todavía tuvieran alguna duda, un aliciente más: Roxane Arnal & Baptiste Bailly. El dúo francés será el encargado de abrir la velada con su blues folk intimista. Él es un pianista reputado, y en este proyecto muestra además sus dotes vocales, complementándose a la perfección con la voz de Arnal. Ella, actriz, es guitarrista y cantante, y su estilo recuerda a los organizadores del festival a artistas como Eva Cassidy y Norah Jones. Con una gran madurez musical y una impresionante expresividad poética, la joven Roxane es el alma del grupo, que en directo se acompaña de Clément Faure a la guitarra, Ales Cesarini al bajo y contrabajo y Antony Gatta a la batería. En San Javier presentarán su último trabajo –el segundo–, Elior (2022).