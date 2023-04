El Warm Up Festival regresa a la ciudad de Murcia durante los días 28, 29 y 30 de abril para celebrar su V Aniversario. Como cada año, el festival indie tendrá lugar principalmente en La Fica, aunque los distintos proyectos y espectáculos de música pop, electrónica y rock se extenderán por toda la ciudad.

Si vas a asistir y tienes aún dudas, te dejamos algunas respuestas que el festival ofrece en su web para que no te pierdas nada durante estos días dedicados a la música.

¿Hay alguna novedad por el V Aniversario?

Aunque el festival ocupa los días 29 y 30 de abril, con motivo del aniversario se ha programado la Welcome V Aniversario para la noche del viernes 28 previo. En la víspera del evento, una serie de conciertos calentarán motores en el Escenario Estrella de Levante. La entrada a este espectáculo también se puede conseguir en la página web oficial.

¿Cuál es el horario por días del recinto?

El viernes, la apertura de puertas del recinto será a las 19.30 horas. Los conciertos comenzarán a las 20.00 horas.

El sábado, el recinto abrirá a las 17.30 horas. A las 17.45 comenzará el concierto de Maestro Espada.

El domingo, la apertura del recinto será a la misma hora, y el primer concierto será el de Marta Movidas.

¿Qué diferencia hay entre abono o entrada general y VIP?

La entrada de día, en su versión general y VIP, proporciona acceso a un único día del festival, mientras que el abono engloba los dos días. En cuanto a la cobertura, si adquieres el abono o entrada general de día, podrás acceder al recinto y disfrutar de todos los servicios excepto de la zona VIP. Esta zona es accesible con el abono o entrada de día VIP, que también tiene precios especiales en barra, punto de restauración gourmet (con opciones celíacas, vegetarianas y veganas) y zona relax.

¿Si ya he comprado una entrada o abono general, puedo mejorarla a VIP?

La empresa encargada de la venta de entradas sí permite modificar el nivel del abono y hacer un “upgrade” para convertirla en VIP, pero este proceso está sujeto a disponibilidad. Para consultarlo, se debe contactar directamente con atención al cliente de entradas.com.

¿Pueden entrar menores al Warm Up Estrella de Levante?

Sí, los menores de edad pueden acceder al recinto del festival siempre y cuando presenten el formulario de acceso a menores completo en la caseta señalizada como “Menores” antes de acceder a la cola de cambio de pulsera . Además, deberán ir acompañados siempre de un adulto y llevar la pulsera que lo identifique como menor. Como en cualquier otro concierto, toda incidencia recae en la responsabilidad del adulto acompañante.

¿Hay acceso para personas con movilidad reducida?

Sí, el recinto dispone de plataformas de visión privilegiada para personas con diversidad funcional, así como rampas de acceso y cabinas de aseo para personas con movilidad reducida en todos y cada uno de los escenarios y espacios. Para ello, deberá acceder con un acompañante y ambos necesitan poseer un abono o entrada de día para el festival.

¿Puedo entrar y salir del recinto?

El abono de dos días y la entrada de día VIP permite entrar y salir del recinto cuando se desee. No obstante, la entrada de día general no permite la opción de regresar al recinto si se abandona. De la misma forma, la pulsera es intransferible, ya que no puede quitarse de la muñeca. Por esa razón, la organización puede negar la entrada ante cualquier modificación de la misma.

¿Cómo pagar dentro del recinto?

El método de pago durante el evento es cashless, por lo que no es necesario llevar dinero en efectivo. Esta herramienta ya se implementó el año pasado y el dispositivo de pago es la misma pulsera que permite el acceso al recinto. Es un monedero virtual que se debe recargar mediante una tarjeta de crédito o en los puntos autorizados del recinto. Previamente hay que realizar un registro de usuario en la web o en la app oficial del Warm Up, que también precisará el código del abono que aparece junto al código de barras de la entrada.

¿Cómo puedo desplazarme al recinto?

Desde la empresa que gestiona el festival recomiendan el transporte público, como el Tranvía de Murcia y los autobuses públicos.

¿Con qué objetos no puedo acceder al recinto?

No se puede acceder al recinto con comida o bebida, excepto si es para bebés y en recipiente de plástico. Por otro lado, las personas con diabetes o celíacas sí pueden introducir su propia comida siempre y cuando demuestren su condición con certificado médico o carnet. También hay restricciones para objetos que puedan causar daños, como hinchables (colchonetas, flotadores…), cascos, maletas, latas, vasos de vidrio, desodorante, latas de aire comprimido, palos selfie, cámaras réflex, cámaras de vídeo, pirotécnica, animales (excepto animales de acompañamiento o perros adiestrados identificativos), patines, monopatines, bastones (sí aquellas personas que puedan justificarlo por condiciones médicas).

¿A quién acudir si hay algún problema en el recinto?

El recinto dispone de un punto de Objetos Perdidos (ubicado en el Punto de Información) para gestionar los objetos extraviados. Por otro lado, ante problemas graves se puede contactar con cualquier miembro del personal del WARM UP Estrella de Levante y con el equipo de miembros de seguridad, que estará desplegado en todo el lugar. Asimismo, el festival también cuenta con un puesto de asistencia de la Cruz Roja, situado cerca de los accesos, para cubrir cualquier asistencia médica.