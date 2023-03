Los vecinos de Murcia ya saben que el Warm Up es mucho más que los dos días (o tres, en este caso) de conciertos en La Fica. Y es que durante toda la semana, en los días previos a la apertura del recinto ferial –e incluso durante viernes, sábado y domingo–, Producciones Baltimore acapara la agenda cultural de la capital del Segura con todo tipo de eventos: desde exposiciones y desfiles hasta proyecciones en la Filmoteca, pasando por presentaciones de libros y, claro está, mucha música. Ah, y todo gratis.

Así pues, una vez cerrado desde hace semanas el cartel de la quinta edición del festival, este jueves se ha presentado en la Sala REM el programa de un ciclo de actividades paralelas que lleva por nombre ‘Somos Murcia’ y que, según sus responsables, servirá para «tomar el pulso de la ciudad», para, poco a poco, ir calentando motores de cara al fin de semana. Y el listado de artistas y bandas seleccionadas para tal empresa no es como para pasarlo por alto: _juno, Apartamentos Acapulco, Camellos, Tito Ramírez...

Quizá el concierto más destacado sea el de la cantante Zahara y su inseparable productor Martí Perarnau IV (_juno), que actuarán en el Teatro Circo de Murcia el miércoles 26 de abril. Presentarán su segundo álbum, _BCN747 (2023), publicado hace apenas unas semanas. Y ese día también actuarán –éstos, en la Sala Mamba!– los madrileños (e irreverentes) Parquesvr, autores de uno de los discos más reseñados (positivamente) de la escena indie underground, Si no fuera por estos momentos, sería por otros (2022). Lo llevarán al directo durante un concierto que abrirán los locales Alien Tango, viejos conocidos del Warm Up - Estrella de Levante.

Los grandes protagonistas del jueves serán Apartamentos Acapulco, que comienzan ahora una nueva etapa en la que han dejado atrás su particular sonido shoegaze y dream pop para adentrarse en los pantanosos territorios del noise y el rock. Tocarán en la REM, mientras que en Musik estará Tristán y, en Garaje Beat Club, La Élite, grandes renovadores del punk nacional con una novedosa propuesta puramente electrónica, pero la actitud que siempre se ha caracterizado al movimiento.

El viernes, la actividad –en lo referente exclusivamente a los conciertos– quedará limitada al Welcome de La Fica, con un cartel encabezado por los británicos Kasabian (que compartirán escenario con Miss Caffeina, Ojete Calor y ElyElla), pero tanto sábado como domingo, el festival regala un buen puñado en plazas de la ciudad. Por la de los Apóstoles pasarán, por ejemplo, Camellos, que presentaron la pasada primavera su tercer álbum, Manual de estilo (2022), con el que volvieron a confirmarse como una de las bandas con más personalidad de nuestra escena, así como los Tiki Phantoms y Tito Ramírez; mientras que por la del Romea desfilarán The Yellow Melodies, Perdón y PutoChinoMaricón.

Cine y letras

Kokoshca interpretará en directo en la Filmoteca la banda sonora de ‘No es país para viejos’, de los Coen

Además, este año regresarán las proyecciones en la Filmoteca Regional, en su mayoría documentales relacionados con la industria musical como Muchas gracias por venir, del grupo Ginebras; Nightclubbing: The birth of punk rock in NYC, sobre la escena neoyorquina, y Ennio, el maestro, dedicado a Ennio Morricone. Pero también se proyectará una película: No es país para viejos, de los hermanos Coen, con banda sonora en directo interpretada por una de las bandas clave de la escena independiente nacional de los últimos años, Kokoshca.

Por otro lado, y siguiendo la misma filosofía –de temática musical–, también habrá un programa de literatura, con la presencia de Pau Roca, guitarrista de La Habitación Roja, que acaba de presentar su novela Un día en la vida, y Joan Vich, autor de Aquí vivía yo. Una crónica emocional de mis 25 años en el FIB. A esto hay que añadir una serie de rutas comerciales y gastronómicas que se anunciarán en los próximos días, sesiones after en Garaje Beat Club y los secret shows de Estrella de Levante. Y el evento inaugural del lunes 24 en los Molinos de Río, que estará dedicado a artistas y diseñadores de moda murcianos y contará con Carrie Palmer a los platos.