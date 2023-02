El Warm Up - Estrella de Levante tenía un último as guardado bajo la banda. Hace unas semanas, el festival murciano cerraba su cartel con una última tanda de confirmaciones para los conciertos del 29 y 30 de abril en La Fica -The Kooks y Guitarricadelafuente fueron los grandes destacados de aquel anuncio-, pero todavía faltaba por completar la nómina de artistas y bandas que protagonizarán el Welcome, la jornada de bienvenida del viernes 28.

Así, ayer, Producciones Baltimore lanzaba en las redes sociales del Warm Up el último nombre de lo que será la fiesta de inauguración de este quinta edición, para la que ya estaban confirmados Miss Caffeina, Ojete Calor y ElyElla. Y lejos de ser 'una banda más', la organización ha apostado por un grupo internacional de larga trayectoria que en 2018 ya actuó en el recinto ferial murciano como cabeza de cartel del festival: los británicos Kasabian, responsables de hits como Fire, L.S.F., Underdog y Club Foot. Sin embargo, en esta ocasión presentarán en Murcia, no solo su nuevo disco, sino también una nueva etapa. Y es que en Tom Meighan, su carismático vocalista -presente desde el primer disco del grupo- anunció en 2020 su salida de la banda por "problemas personales" (más tarde, sería condenado por violencia doméstica). Desde entonces, el guitarrista Serge Pizzorno es el encargado de asumir las funciones de cantante principal, y con él al micro lanzaron en octubre de 2021 es el que es, hasta la fecha, su último disco, The alchemist's euphoria, el séptimo desde que arrancaran en 2004 con su álbum homónimo. Tal y como recuerda en una nota de prensa el Warm Up, esta bienvenida dará paso a una de las ediciones "más diversas" del festival, con nombres consolidados como Franz Ferdinand, Hot Chip, Moderat, Vetusta Morla, Viva Suecia, Yo La Tengo, Amaia, Temples, Second… Pero también nuevas apuestas como Hope Tala, Natalia Lacunza, Judeline, Yung Prado, Namasenda y Maestro Espada, entre otros". Entradas de día y abonos a la venta Tanto los abonos para los dos días de festival (desde 72,99 euros), como el pack que incluye la entrada al Welcome (89,99 euros) e, incluso, el acceso de día para el viernes 28 (19,99 euros) están a la venta en warmupfestival.es y entradas.com.