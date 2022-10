Gala Hernández, la murciana formada en Francia, se hizo este sábado con el premio Tiempo de Historia al mejor cortometraje en la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) por su obra 'La Mécanique des fluides'.

Aunque sus orígenes están en la Región, la ganadora del festival vive a caballo entre Alemania y Franca. Hasta hace poco, en la Universidad de París 8, en Saint-Denis, realizó su tesis doctoral, que gira en torno a la idea de la captura de pantalla como un medio en sí mismo, "como una nueva cámara con la que grabar los mundos virtuales" y de la que creadores y cineastas se han apropiado para dar forma a lo que ella se refiere como el ‘arte postinternet’.

Empleando esta técnica como herramienta principal, ha dado forma al cortometraje galardonado en Valladolid y anteriormente en el FIFIB, el Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos.

Hernández, hija de la psicoanalista y escritora molinense Lola López Mondéjar, reconoce que, efectivamente, no es un filme fácil para el espectador.

En esencia, Hernández trata en La mécanique des fluides dos temas que, en su opinión, están íntimamente relacionados: por un lado, la progresiva pérdida de la capacidad de diálogo con quienes no están de acuerdo con nosotros y, por otro, lo que ella define como ‘soledades conectadas’, que viene a referirse a cómo los algoritmos de Internet nos aíslan en burbujas altamente personalizadas (filter bubbles) que en el fondo lo único que hacen es darle la razón al usuario.

Todos los ganadores

El jurado de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), presidido por la actriz Kate O'Toole, y los jurados de las diversas secciones y premios convocados, han otorgado los siguientes galardones:

Largometrajes

Espiga de Oro: 'Return to dust' de Li Rujiun (China).-Espiga de Plata: 'The Quiet Girl' de Colm Bairéad (Irlanda).-.Premio Ribera del Duero al Mejor Director: Jerzy Skolimowski por 'EO' (Polonia, Italia).-Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director: Cristèle Alves por 'Alma Viva' (Portugal, Francia, Bélgica).-Premio al Mejor Actor: ex aequo a Karra Errejalde e Ivan Barnev por 'Vasil' (España, Bulgaria) de Avelina Prat.-Premio a la Mejor Actriz: Lubna Azabal por 'Le Bleu Caftán' (Francia, Marruecos, Bélgica y Dinamarca) de Maryam Touzani.-Premio Miguel Delibes al Mejor Guion: Mikhäel Hers, Maud Ameline y Mariette Désert por 'Les passegers de la nuit', de Mikhäel Hers (Francia).-Premio a la Mejor Dirección de Fotografía: Rubens Impens por 'Le Otto Montage' de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch (Italia, Bélgica, Francia).-Premio José Salcedo al Mejor Montaje: Kim Sang-bum por 'Decision to Leave' de Par Chan-Wook (Corea del Sur).-Espiga Arcoíris: 'Warsha', de Dania Bdeir (Francia, Líbano).-Espiga Verde: 'Delikado' de Karl Malakunas (Australia, Hong Kong, Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido). Mención especial para 'Ice Merchants' de Joao Gonzalez (Portugal, Reino Unido, Francia).-Premio del Público: 'The Quiet Girl' de Colm Bairéad (Irlanda).

Cortometrajes

Espiga de Oro: 'Arquitectura emocional 1959' de León Siminiani (España).-Espiga de Plata: 'Ice Merchants' de Joao Gonzalez (Portugal, Reino Unido, Francia).-Premio EFA Short Film Nominee Valladolid: 'Arquitectura emocional 1959' de León Siminiani (España).

Punto de encuentro

Premio al Mejor Largometraje: exaequo a 'Syk Pike', de Kristoffer Borgli (Noruega, Suecia) y 'War Pony' de Gina Gammell y Riley Keough (Estados Unidos).-Mejor Cortometraje: 'O Hoxem do Lixo' de Laura Goncalves (Portugal).-Mención Especial al mejor cortometraje extranjero: 'Happy New Year, Jim' de Andrea Gatopoulos (Italia). -Premio "La Noche del Corto Español": 'El porvenir' de Santiago Ráfales (España).

Tiempo de Historia

Primer Premio: 'All that breathes' de Shaunak Sen (India, Estados Unidos y Reino Unido).-Segundo Premio: 'Rojek' de Zayne Akyol (Canadá).-Mejor Cortometraje: 'La Mécanique des fluides' de Gala Hernández.

Doc España

Premio DOC España: 'Hafreiat' de Alex Sardà (España).+Fuentes: Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).