¿En qué andáis metidos ahora, qué preparáis?

Ahora mismo me encuentro con la promo de mi último EP, Refugio (2022), que he ido mostrando durante este año y que ya ha visto la luz al completo. E intentando consolidar este nuevo formato de directo que llevamos, en trío, a diferencia de lo que hacía antes en directo, en acústico, yo sola. Estoy muy emocionada con todo ello, con esta etapa; incluso me está motivando a seguir componiendo canciones nuevas que sigan esta línea, este estilo. Así que, por supuesto, tengo muchas ganas de tocarlo en directo.

Que hayan pensado en vosotros, de tan distintas procedencias, ¿da una buena idea de la diversidad y la importancia del panorama musical en Murcia? ¿Qué pensáis?

Fue una alegría y un privilegio que contasen conmigo para un día como el de este jueves. Y sí, creo que va a haber bastante diversidad en este concierto, con grupos de diferentes estilos, con diferentes formaciones... Lo que podemos aportar nosotros es un toque quizá más electrónico; el resto de grupos son un poquito más rock (que a mí, por otra parte, me flipa, y soy muy fan de todos ellos). Por eso me parece también un regalo poder ir como oyente. En fin, que estamos supercontentos de que se escuche este nuevo rollo de Carmesí en un día como ese y rodeada de gente como la que nos va a acompañar.

¿Algún recuerdo relacionado con el Estatuto de Autonomía?

Tengo que reconocer que no soy una persona excesivamente puesta en el tema de legislación; no es ni mucho menos mi ámbito. Si acaso, en el tema de la educación (por ahí sí). Pero el estatuto, si no me equivoco, es del año '82, de nuestro querido 9 de junio, Día de la Región. Entiendo que la constitución supuso el asentamiento de la nuestra comunidad a un nivel más político, así como de todos los municipios. Pero bueno, sea como sea, yo, como siempre, allá donde voy llevo a Murcia por bandera, y me parece todo un lujo ser de esta tierra.

¿Os sentís orgullosos de ser murcianos? ¿Algo para cambiar a mejor?

Yo siempre que he ido fuera y he tenido concierto he hablado muy bien del sitio de donde vengo, que es Murcia. Es cierto que también digo mucho que mi familia es de Jaén y a veces la gente no me ubica, pero yo, siempre, nacida en Murcia. Y me parece una Región maravillosa, que tiene de todo. Tiene una capital a la que yo siempre he tenido muy idealizada como sitio para vivir, pero ahora estoy en la costa y las playas de la Región son también espectaculares. Y qué voy a decir..., ¿algo que cambiaría? Actualmente creo que es una ciudad (hablo de Murcia, porque es donde yo más vida he hecho), sobre todo a nivel cultural y artístico, que se mueve muchísimo. Como en parte es lo que a mí más me atañe, yo por ese aspecto siempre he estado muy contenta, y creo que me quedaré aquí en la Región seguramente de forma permanente.

¿Este concierto tiene algún significado especial para vosotros?

De hecho, lo hablaba el otro día con mis dos compis de banda, Michel y Peps, que es nuestra primera vez tocando en la Plaza de Toros, sitio al que hemos ido en muchas ocasiones antes para ver conciertos como público. Yo allí he visto muchos espectáculos, y no me imaginaba que llegaría un día en el que yo sería la que estuviera sobre el escenario. Por la importancia del día, por celebrar la importancia de nuestra Región, por compartir tablas con esos pedazos de artistas con los que vamos a tocar y por lo que significa actuar en la Plaza de Toros y disfrutar de nuestro repertorio y nuestro directo, va a ser una noche inolvidable.