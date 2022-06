La primera división del rock y el metal vuelve a la Región

La primera división de los festivales de rock ha vuelto a la Región de Murcia. Lo ha hecho en Cartagena, por todo lo alto. Con un cartel variado cuya primera entrega -con el permiso de la ‘Litha Night’ del pasado jueves- se produjo este viernes; eso sí, con la promesa de que hoy sábado el listón será incluso superado.

Los locales Turborider, en el escenario Heretic (en el paseo del puerto) y los madrileños Lándevir, en el Estrella de Levante -en el recinto principal del festival- fueron puntuales y un marcaron un buen comienzo para esta primera edición. Pero el rock medieval de estos últimos dio paso en el Imperium Stage a sus hermanos mayores, los italianos sinfo-metaleros Rhapsody of Fire, con los que la jornada subió inmediatamente al siguiente escalón. Entretanto, de vuelta en el escenario situado en el puerto, los también cartageneros Injector protagonizaron otro de los conciertos más esperados por parte de los aficionados de la ciudad portuaria. Sobre la tarima, Dani MVN y los suyos dejaron claro por qué son muchos los que les comparan con los thrashers albaceteños Angelus Apatrida (todo un cumplido para cualquiera, dicho sea de paso). Y coincidiendo con el cierre de su conciertos -el Rock Imperium no dio tregua ayer- y a solo unos cuantos metros de allí, sus abuelos estilísticos, los alemanes Sodom, pusieron todo patas arriba con su show de rock ‘n’ metal de vieja y aguerrida escuela. Bromas las justas con Tom Angelripper y compañía...

El cartel de este viernes dio un salto a lo alternativo con los británicos Bush, que abrieron con su corrosiva The Kingdom, perteneciente a su último disco. No querían pecar de falta de intensidad. No obstante, y a pesar de su entrega, el público allí congregado parecía no acabar de entender la presencia en el festival de una banda de este tipo (que se incorporó al Rock Imperium a finales de mayo junto a Opera Magna en sustitución de los nipones Loudness y los ucranianos Jinjer). Sea como fuese, para entonces -acercándonos a las seis de la tarde- ya estábamos en disposición de decir que los dos escenarios principales no eran, ni muchísimo menos, una máquina sin motor: el sonido de Rock Imperium gozaba de una potencia y nitidez más que adecuadas.

Lacuna Coil fueron los primeros que congregaron un número de fans respetable delante del escenario. Cristina Scabbia y los suyos atraen. Maquillados unos y encapuchados otros, como en sus últimos tiempos, se sienten cómodos en los escenarios de grandes dimensiones. Muchos no terminamos de ver su actuación, porque a unos metros de allí, en el escenario del puerto, The Vintage Caravan prometían intensas y setenteras sensaciones. Y no defraudaron, porque fueron simplemente una de las bandas triunfadoras del día.

Al volver al escenario Imperium, Avatar ya estaban en acción, aportando presencia pero con la voz de Johannes Eckerström flojeando en las partes más melódicas. El payaso grotesco mostró sus debilidades. Las que no tienen Anorphis. Serios ellos, se lanzaron a por el público con un repertorio ‘de festival’, sabedores de que eso para ellos es garantía de ganar. Y lo hicieron.

LOS DESTACADOS DEL SÁBADO BLAZE BAYLEY No todos los días tiene uno la oportunida de ver en directo a un vocalista que pasó por Iron Maiden. Actuará en el recinto principal desde las 15.40 horas.

91 SUITE Los reyes del AOR (Adult Oriented Rock) nacional. Además, son murcianos. Y presentan nuevo disco después de muchos años. ¿Qué más se puede pedir? A las 16.25 en el escenario principal.

DORO A partir de las 18.00 horas, también en el recinto principal del Rock Imperium, tocará rendir pleitesía la ‘Reina del Metal’.

EUROPE El de hoy es un buen día para descubrir que los suecos son mucho más que The final countdown. Aunque seguro que escuchar semejante himno en directo debe ser toda una experiencia. Desde las 19.05 horas en el escenario principal.

WHITESNAKE Si alguna vez has querido ver a Coverdale y compañía en directo, esta es, seguramente, tu última oportunidad. Están de despedida y en Cartagena dirán adiós desde las 20.30 horas.

SCORPIONS Son los grandes cabezas de cartel y, a estas alturas, no hacen falta las presentaciones. Este es un ‘sí o sí’. Desde las 22.05 horas en la cuesta de El Batel.

PAIN OF SALVATION Decir que son referentes del metal progresivo europeo desde hace más de veinte años sería simplificar mucho las cosas, pero esperamos que sirva de introducción. Estáis citados a la 01.05 horas en el escenario principal.

En el escenario contiguo, Zakk Wylde afinaba guitarras para disponerse a ejecutar su aquelarre de metal pesado, solo roto por su homenaje baladístico a sus colegas fallecidos. Su presencia sobre una tarima elevada en el escenario es una de las imágenes del festival.

Y, de repente, tras la actuación de Black Label Society, se hizo un silencio momentáneo. Sobre las tablas del Estrella de Levante. Avantasia se disponían a desplegar su abigarrada parafernalia. Otro de los momentos estelares de esta primera jornada. Empezaron con Twisted mind de forma bastante elegante. Sin solución de continuidad aparecía sobre el escenario Ralph Scheepers para ayudar al jefe Sammet y desplegar su fuerza. El power metal tomaba el escenario de forma convincente y ya abierto al resto de apariciones corales, como la de Jorn, que actuará esta tarde en solitario en ese mismo escenario.

Tras este despliegue de épico virtuosismo, todavía quedaban algunas de las actuaciones más esperadas del día, como la de los noruegos Leprous y la de los murcianos Hitten, que cerraban el cartel de este sábado; ambos, ya, previstos una vez superado el cierre de esta edición. Mañana, la crónica completa de esta primera descarga de rock y metal en Cartagena.