Bonnie Tyler, la icónica cantante de la voz rasgada, ha vuelto a la carga con nuevo disco, The best is yet to come (en castellano, ‘Lo mejor está por llegar’), el décimo octavo de su carrera, y con una gira que este sábado hace parada en Los Alcázares.

Gaynor Hopkins, que es su verdadero nombre, nació en Gales un 8 de junio de 1951. Hija de un minero y de una madre amante de la ópera que cantaba en el coro de la iglesia, su primera incursión en el mundo del espectáculo tuvo lugar cuando tenía apenas 17 años, aunque el inicio de su carrera musical se produjo al unirse al grupo Bobby Wayne & The Dixies. Después actuó con varias bandas bajo el nombre artístico de Sherene Davis, y se bautizó a sí misma como Bonnie Tyler –tras recopilar una lista de apellidos y nombres sacados de los periódicos– cuando consiguió su primer contrato.

La cantante de éxitos como el bombazo It’s a heartache (se acercó al núnmero uno en Estados Unidos, mientras que en España y otros países lo fue), Holding out for a hero (de la banda sonora de Footloose), Islands (con Mike Oldfield) y Total eclipse of the heart, una de las canciones más populares en los karaokes de todo el mundo; canciones, todas ellas, que siguen vigentes generación tras generación desde que irrumpió como un vendaval en 1977.

En 1979 ganó el Festival Mundial de la Canción Popular con Sitting on he tedge of the ocean y, en la década siguiente, alcanzó su máximo esplendor al empezar a colaborar con Jim Steinman en aquellas sesiones hasta altas horas de la madrugada con los músicos de la E Street Band de Springsteen y la influencia del sonido de Meat Loaf. De hecho, ella no nació realmente con esta voz a lo Rod Stewart, sino que se la debe a una operación de las cuerdas vocales que no cicatrizó bien.

En total, la ilustre galesa ha vendido más de ochenta millones de discos durante una larga carrera que no parece dispuesta a abandonar. Incluso participó en Eurovisión en 2013, por cuenta del Reino Unido.

Ahora, a sus 70 años recién cumplidos, Bonnie Tyler sigue en activo y con una energía y una actitud rockera a prueba de bombas. Larga vida, Bonnie, God save your heart.

Eligió Madrid para regresar a los escenarios tras una pausa de diecesiéis meses, la más larga de su carrera.

Sí. Y fue fantástico. No había visto a mi banda en muchos meses (prácticamente desde que comenzó la pandemia), y fue genial volver a encontrarnos para tocar. Reímos, nos emocionamos y, aunque al principio todo era un poco extraño, ya estamos de vuelta y en la brecha.

Lleva sobre los escenarios desde los 17 años. ¿Qué es lo mejor que le ha ocurrido?

Lo mejor que me ha pasado... Supongo que haber podido hacer lo hago. Y poder agradecerlo. He disfrutado mucho sobre el escenario, y también he tenido una buena vida. Tengo mucha suerte por todo ello, por poder cantar todavía y formar parte de esta gran industria.

Consiguió desbancar al The Wall de Pink Floyd del número uno, y está orgullosa de haber grabado Simply the best dos años antes que Tina Turner. ¿Se siente satisfecha? ¿Cómo evalúa su carrera?

Me siento afortunada por cada momento y por cada cosa buena que me ha pasado.

¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

Aparte de tener talento y cualidades para el canto, la clave es ser persistente. Si quieres tener éxito en este negocio tienes que trabajar duro y ser persistente.

El compositor Jim Steinmann falleció recientemente. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cuánto le debe a él de su éxito?

Me entristeció mucho la noticia... Tengo recuerdos estupendos con él. Sé que he tenido grandes éxitos gracias a él, y siempre le estaré agradecida por ello.

Fue muy valiente cuando en 2013 decidió participar en Eurovisión, porque no es algo habitual para estrellas de su nivel. ¿Qué recuerdos tiene de aquello?

Me lo pasé muy bien; fue una bonita experiencia.

¿Qué siente ahora cuando canta It’s a heartache?

Me recuerda a los años pasados (que, por supuesto, fueron muy buenos años). Aunque todavía me siento optimista con todo: siempre intento ver las cosas buenas de la vida.

Miley Cyrus ha declarado que es una gran fan suya. ¿Qué piensa de ello? ¿Hay planes de colaborar juntas?

Es una gran cantante con una voz magnífica, así que me alegro mucho de que haya dicho algo así.

Total eclipse of the heart ha alcanzado casi 400 millones de reproducciones en Spotify. ¿Cómo reaccionó al escuchar la canción en el estudio por primera vez?

No me lo creía... Pero, ya sabes, tuvo bastante éxito en su momento, y aún lo tiene. Además, tengo la suerte de ser cantante y mujer en este negocio. Ya sé que se oye mucho eso estos días, pero soy optimista y me siento feliz por todo.

Parece estar llena de energía, con una agenda de conciertos que llega hasta 2023 por lo menos. ¿No tiene intención de retirarse por ahora? Como usted misma canta, ¿«lo mejor está por llegar»?

Mis planes son cantar todo lo que pueda. Me siento fuerte, y aún deseo estar sobre el escenario. Es genial poder hacerlo, y me encanta.