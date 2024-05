La Región dará la batalla para salvar el proyecto del puerto del Gorguel

El Ministerio para la Transición Ecológica ha frenado las pretensiones del Puerto de Cartagena de ampliar sus instalaciones con la construcción del Gorguel, una infraestructura que los principales actores regionales califican como fundamental para el desarrollo socioeconómico y que es necesaria para que el cuarto puerto del Estado crezca, así como la economía del Levante.

La resolución, como explicó el presidente en funciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, se basa fundamentalmente en que no aportan la solicitud previa a la Unión Europea, que no les corresponde al ejecutivo portuario, ya que es competencia de la dirección general de Biodiversidad. También añadió que no presentan el acuerdo del Consejo de Ministros. «Son dos cuestiones que no corresponden al Puerto de Cartagena», dijo Hernández. Y, la tercera, es que el proyecto de Barlomar, es decir, la ampliación de la dársena de Escombreras, es sustitutivo del Gorguel: «Son dos cosas distintas. No pueden decir que Barlomar es lo mismo, cuando es un cuarto del Gorguel».

Una resolución, la de El Gorguel, que llegó acompañada de una segunda, la de la ampliación de Escombreras. «Si lo que prioriza es que sigamos analizando y que apostemos por los espacios que tenemos, pues no es viable», sentencian. La respuesta es clara: recurrir.

«Es fácil entender que la propuesta va a ir por recurrir esta resolución. Podemos recurrirla y la vamos a recurrir y las llamadas que hemos estado recibiendo durante toda la mañana desde el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio apoyando El Gorguel nos dicen que estamos en el buen camino», concluyó el presidente en funciones.

Carta al presidente Sánchez

Y lo cierto es que durante toda la jornada la cascada de reacciones no cesó. Desde organizaciones empresariales hasta el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que solicitó una «reunión urgente» con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para tratar la ampliación del Puerto de Cartagena.

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado carpetazo a uno de los proyectos más importantes para el futuro de la Región de Murcia», dijo López Miras, que remarcó que Barlomar no es sustitutivo y al que pretenden someter a unas exigencias que lo hacen inviable.

«No podemos admitir esto y mucho menos cuando en comunidades autónomas vecinas se están inaugurando y anunciando a bombo y platillo la ampliación de sus puertos. Por eso he enviado esta misma mañana una carta al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, solicitándole una reunión urgente para hablar de este tema y ver cómo podemos retomarlo y cómo podemos trabajar juntos para que este proyecto salga», añadió López Miras.

Misma idea que transmitió el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, que apuntó a la ministra Teresa Ribera asegurando que tumba El Gorguel, una infraestructura estratégica y de calado socioeconómico y que ella también ha puesto «duras restricciones al proyecto de Barlomar».

El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, respondió asegurando que el PP sabe desde el primer momento que El Gorguel y Barlomar son «incompatibles, desde el punto de vista ambiental y económico». Recordó que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se iniciaron los estudios de ampliación de la dársena de Escombreras porque sabían que El Gorguel presentaba dificultades de carácter ambiental y en 2021 «López Miras apostó de facto por Barlomar cuando presentó el proyecto».

«Desde el PSOE de la Región de Murcia, por supuesto que apoyamos la ampliación del Puerto de Cartagena. Para ello, siempre apostaremos por la alternativa que suponga un menor impacto desde el punto de vista ambiental», concluyó.

Una declaración institucional

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional propuso a los portavoces de los grupos parlamentarios una declaración institucional para mostrar el rechazo de la Cámara murciana a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica tras 14 años de tramitación del proyecto de ampliación del Puerto.

En el texto exigen, además, al «Gobierno de España la reconsideración por parte del Ministerio de su decisión de acabar con un proyecto tan estratégico e importante como es El Gorguel, permitiendo la continuación de la tramitación de este, cuya aprobación es un asunto de interés regional de todos los murcianos». Una declaración para la que, por el momento, ningún grupo se ha sumado.

Desde el Puerto de Cartagena recuerdan que ellos suponen el 4% del PIB de la Región de Murcia y que están al borde de su máxima capacidad, motivo por el que necesitan ampliar el puerto por la vía de El Gorguel. «Es una mala noticia que se resuelva de esta manera. El Gorguel duplicaría esa aportación al PIB hasta el 8% y, en el peor de los casos, supone más de 30.000 empleos. Esta resolución era lo suficientemente importante para despacharla como se ha despachado», añadió Pedro Pablo Hernández. Por último añaden que han realizado «múltiples estudios para ver las afecciones, las compensaciones, los accesos y ver cómo podría hacerse la obra» para los que han invertido más de 6 millones de euros.

Cartagena carga contra el Ministerio por frenar el futuro de la comarca

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, valoró de «injusta, injustificable y arbitraria» la decisión del Ministerio de archivar el proyecto de El Gorguel, así como las trabajas a Barlomar: «Se le comunica al puerto, con una amenaza velada, que lo que prefiere el Gobierno de España es que el Puerto sugiera no hacer nada o dos alternativas que para nosotros no son alternativas. Una es que se quede el proyecto en Santa Lucía y la otra opción es el Valle de Escombreras. Elimina el crecimiento del Valle de Escombreras, cárgate la actividad empresarial y sustitúyela».

«¿Quién es el Ministerio de Medio Ambiente para decidir sobre proyectos de futuro para Cartagena? El Ministerio de Medio Ambiente lo que tiene que hacer es evaluar los procedimientos ambientales o si hay que hacer compensaciones. Los proyectos estratégicos los decidimos desde el Ayuntamiento de Cartagena con otras instituciones presentes en la ciudad como la Autoridad Portuaria o el presidente de la Comunidad Autónoma», cerró Arroyo.

Según el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, «esta mala noticia puede ser, por fin, el impulso que necesita Cartagena y su comarca, pues PP y PSOE se han quedado sin conejos en la chistera y ahí está Los Camachos esperando desde 2003 para hacer de la necesidad virtud. Les exigimos urbanizar, desarrollar y llevar el Corredor Mediterráneo de mercancías a la ZAL».