"Con el Gorguel tendríamos una cifra de paro similar al País Vasco"

El último varapalo del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el proyecto de construcción de un nuevo puerto para mercancías en El Gorguel ha levantado a los empresarios murcianos, como es el caso de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). Su presidente, Alfonso Hernández Zapata, asegura que El Gorguel es vital para la Región: "Sería una infraestructura transformadora para la Región de Murcia y con alcance nacional".

"Hay muchos informes sobre El Gorguel y todos apuntan a que crearía 41.000 puestos fijos y de alta remuneración: trabajos industriales de alto valor añadido. Tendríamos una cifra de paro similares a Madrid o al País Vasco. Es una decisión irresponsable o totalmente basada en el desconocimiento. Es política, no hay ninguna excusa. No hay argumentos de peso ni técnica y de ninguna índole que no sea política", dice Hernández Zapata sobre el freno por parte del Ministerio.

Reconoce que desde la Fremm han estudiado todos los informes disponibles sobre la infraestructura para asegurar que esta decisión está mal documentada y que solo puede responder a una "absoluta irresponsabilidad o un absoluto desconocimiento", motivo por el que va en contra de los ciudadanos. "Esto significa el no del Ministerio, pero nosotros vamos a luchar porque no podemos renunciar a un proyecto transformador como es este. Nueva posición geoestratégica nos permitiría salir del 80% de renta per cápita respecto a la media nacional. Es una de las decisiones que puede sacarnos de esta realidad en la que llevamos 40 años en la Región", asevera.

Añade que esta infraestructura tendrá un balance medioambiental positivo: "Por aquí pasa el 80% del tráfico marítimo mundial y El Gorrguel tendría capacidad para 3 millones de TEU (contenedor estándar de mercancías) que descargarían en Cartagena y no tendrían que subir al norte de Europa. Ahora se hacen en el norte y bajan en transporte terrestre, por lo que se compensaría en toneladas de CO2. Por supuesto no es que la decisión sea reversible, es que vamos a luchar".

Ampliación de Escombreras

Los empresarios del metal no ve con buenos ojos la ampliación de Escombreras por una razón de ahorro de recursos públicos. "Es un premio de consolación y hasta sería un derroche de dinero público. Barlomar supondría una inversión similar a El Gorguel, pero tendía la mitad de capacidad", dice Alfonso Hernández, que remarca que si se van a invertir 1.000 millones de euros, mejor que sean para mover 3 millones de contenedores y no 1,5 millones, que sería la capacidad si se amplía Escombreras: "Solucionaría parte del problema, pero no sería eficiente en la gestión de los recursos públicos".

Para la Croem, la Región ha sido ningueada. Así titulan el comunicado publicado en respuesta al anuncio del Ministerio de Transición Ecológica. "Gobiernos de todo color han postergado las respuestas a estos proyectos después de años desde que se planteasen y se iniciase su tramitación preliminar. En el caso de El Gorguel, catorce años para tener finalmente un 'no' por respuesta. Es una muestra más de la falta de compromiso que existe con esta región y que ha quedado sobradamente demostrada a lo largo del tiempo", asegura el comunicado.

Recuerdan que el Puerto de Cartagena es el cuarto de España y que necesita crecer mantener la competitividad y que tanto El Gorguel como Barlomar son los proyectos de ampliación. "Con este pronunciamiento del Ministerio, queda claro que existen comunidades autónomas de distinta categoría. Mientras se aprueba la millonaria ampliación del Puerto de Valencia, a la Región de Murcia se le vuelve a condenar", sentencian, a la vez que piden unidad por parte de todas las fuerzas políticas.