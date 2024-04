"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se van a conseguir por lo general en 2030"

Los líderes mundiales adoptaron el 25 de septiembre de 2015 un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. La Universidad de Murcia se tomó muy en serio los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por Naciones Unidas y que tienen metas específicas que deben alcanzarse hasta 2030.

¿Quién tiene que dar los pasos para conseguir los ODS?

Longinos Marín: El impulso de los ODS puede venir de muchos actores: los gobiernos, las empresas, las ONG, los ciudadanos y las universidades, que son un actor clave porque en las universidades se genera conocimiento científico que tiene credibilidad y tienen en sus aulas a los líderes del futuro. Además, las universidades tienen que ser un ejemplo: los campus tienen que descarbonizarse, ser inclusivos, solidarios y transparentes. Con el ejemplo se aprende más que con una clase.

Hablamos de unos objetivos participativos.

Salvador Ruiz: Los ODS no es para que las instituciones hagan las cosas y los demás miremos cómo resuelven los problemas. Es un tema que requiere de participación y uno de los aspectos esenciales es comunicar esos objetivos y concienciar a la sociedad de esos ODS. Todos tenemos responsabilidad y no podemos pensar en sociedades del futuro sin tener asumido de manera que forme parte de nuestra actividad cotidiana y profesional los objetivos de desarrollo sostenible.

¿Ese es el motivo por el que han editado este libro sobre la contribución de las universidades respecto a la educación para el desarrollo sostenible?

SR: El libro es una colaboración a nivel internacional que se desarrolla en la Universidad de Murcia porque es ejemplo de aplicación y preocupación de los ODS. El libro es una colección de reflexiones y ejemplos de buenas prácticas y de sostenibilidad en la educación.

Ponga un ejemplo...

SR: Analizamos en un capítulo qué están contando las universidades a nivel europeo sobre los ODS. Para ello analizamos los mensajes en X (Twitter) de las universidades y si comparamos los mensajes sobre los ODS con el resto de mensajes, los de los ODS tienen más likes y más impacto y un mensaje más positivo emocionalmente. La sociedad está prestando más atención e interesada a estos mensajes.

Ya hemos sobrepasado el ecuador para cumplir esos objetivos. ¿Se van a cumplir?

LM: Cada uno de los 17 objetivos se subdividen en metas, de las que hay 169. Más de la mitad de ellas son cuantitativas y sabremos si se han cumplido o no. Además, cada año, cada país manda un informe a la ONU para decirle lo que ha hecho en su país y el informe anual de 2023 salió hace unos diez días y en general no se van a conseguir. Pero en algunos sí se van a lograr importantes avances.

¿En cuáles?

LM: En el 13, que es cambio climático, en el 6 que es el de agua, el de igualdad de género (5), trabajo decente (8), biodiversidad (15). De hecho, como ya se está planteando la agenda 2050 o la agenda 2060 lo que se va a plantear, seguramente, sea simplificar los ODS y no hacer 17, para hacer cosas más concretas. Se puede decir que no se van a conseguir porque cuantitativamente no dan los números. Hay gente que ahora, a mitad de partido, cree que como no se van a cumplir los objetivos esto no vale. Y otras personas, entre las que me encuentro, que como no se está llegando lo suficiente, lo que hay que hacer es apretar más. La agenda 2030 es el único programa mundial para solucionar los grandes problemas. Si se cae esto, ¿qué nos queda?

¿Fueron demasiados ambiciosos cuando se establecieron estos ODS?

LM: No. Tiene muchos defectos como la cuantificación o el reparto de objetivos entre territorios, pero pone encima de la mesa los problemas. Es innegable que tenemos problemas importantes en el mundo de bien común como son la pobreza, la desigualdad y el cambio climático y hay que hacer planes mundiales para arreglarlos.

Entonces...

SR: El valor de la agenda 2030 es el concepto en sí. Haber pensado en esto ya es una idea brillante porque es plantearse los principales problemas del mundo. Esto ya es una idea que es de alabanza. Pero como cualquier proyecto, tiene que someterse a ajustes. Era ambicioso, como tiene que ser. 15 años ahora eran 50 de antes porque la evolución de la sociedad va mucho más rápida.

Pero siempre hay que establecer un plazo para fijar cualquier meta.

SR: No sabemos cómo vamos a estar en 2030. Pensemos en la Inteligencia Artificial (IA): llevamos un año y medio y el salto ha sido increíble. ¿Quién esperaba en 2015 que la IA pudiese dar ese salto? Pues ese año se planificaron los ODS para 2030 y resulta que, pasados seis años, aparece la IA que va a suponer una revolución en la investigación y en la forma de abordar los problemas, por lo que hacer proyectos a ese plazo requiere de ajustes pero sí había que hacerlo con esa ambición porque los problemas son muy grandes.

¿Por qué la Universidad de Murcia se ha involucrado tanto con los ODS?

LM: Hacemos lo que nos toca. Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, ciudadanos, empresas. El principal mandato es que cada uno haga lo que esté en su mano. Y en la Universidad de Murcia lo hacemos porque el rector ha creído en los ODS desde el principio. Estamos trabajando para poder pensar en un buen futuro.

Pero no todas las universidades han apostado por los ODS como la Universidad de Murcia.

LM: Ya, pero como los ciudadanos. Tú estás involucrado porque crees que es lo que tienes que hacer, pero no todos los ciudadanos lo están.

SR: En el origen de la Universidad de Murcia también está la Responsabilidad Social. Hay una línea de trabajo desde 2010 que ha sido la semilla de esta mayor implicación.

¿Y cuál es la línea de actuación?

LM: Primero hemos pensado qué podemos hacer por cada uno de los 17 ODS. Lo segundo es incorporar esta agenda 2030 en la medida de lo posible en la investigación y en la docencia. Y lo tercero es sensibilizar a nuestros estudiantes que es cuando surge el proyecto ODSesiones, que ha servido para que vengan a la universidad todas los tipos de ideologías, pensamientos y discursos que hay en la Región de Murcia.

Ahora comienzan con el ODS 10, de reducción de las desigualdades.

LM: Los grandes problemas como el COVID o el cambio climático va a afectar siempre a los más pobres, a los más débiles, a los más vulnerables porque están menos preparados. Un ejemplo es la salud mental. Tenemos en la oficina de atención social, donde atendemos a estudiantes sin recursos que tienen problemas para continuar los estudios, tenemos muchísimos que tienen problemas de salud mental que no pueden pagar una asistencia. El que puede pagarse un tratamiento psiquiátrico o psicológico sale, le cuesta, claro, pero sale. Hemos tenido casos estremecedores como un chico que iba andando todos los días desde Puente Tocinos al Campus de Espinardo. Y casos de violencia dentro de las familias.

¿Cómo se trabaja en la práctica?

SR: Llevar por ejemplo a una ONG a mostrar su actividad a la Facultad de Economía y Empresa es algo que era necesario. Ahora lo vemos con normalidad, pero hace unos años los casos prácticos eran de empresas líderes: de Coca-Cola, de ElPozo... Nadie se estaba planteando lo que están haciendo las ONG y para los alumnos ha sido un salto espectacular.

¿Podemos decir que la Universidad de Murcia es referencia?

LM: A nivel de impacto en investigación sobre sostenibilidad la Universidad de Murcia podemos ser punteras a nivel europeo, aunque no salga en ningún ranking.

¿Y sobre los ODS?

LM: En el Impact Raking sobre el impulso y aplicación de los ODS, la Universidad de Murcia está la primera a nivel de España junto a otras tres universidades más y estamos entre las 200 mayores del mundo.

SR: La respuesta del profesorado y los alumnos ha sido muy buena. Hay mucha receptividad y una respuesta bárbara.