¡Vayan a ver las procesiones!

Obras. Tres hombres mayores están mirando las obras que se están llevando a cabo en la calle García Alix de Murcia ciudad. Hay mucha maquinaria en marcha, excavadoras, martillos mecánicos, sierras, un ruido insoportable. Han creado unos pasadizos con vallas y pivotes de plástico para que, si alguien se atreve, pueda pasar andando por lo que antes eran las aceras. Es tal el jaleo, la barbaridad de la obra, toda llevándose a cabo a la vez, con mangueras y tubos brotando por doquier que el panorama resulta dantesco. Uno de los hombres exclama: ‘¡La que han liado!, ¡la Virgen Santísima!’. Otro de ellos habla: ‘Dicen que van a poner flores’. ‘¡Capullos van a poner!, añade el tercero, y los tres comienzan a decir una retahíla de críticas sobre las obras que no voy a repetir aquí porque no se puede.

Óbito. Ha fallecido Antonio Ballester, un artista magnífico y una gran persona. Qué pena.

Harto. Qué espectáculo el de los partidos políticos y las comisiones de investigación. Yo te monto una en el Senado sobre esto y tú me montas otra en el congreso sobre aquello, que si las mascarillas, que si los tráficos de influencias, que si tu mujer, que si tu novio. Por otro lado, los estamentos oficiales, cada uno diciendo lo que le conviene al que tiene mayoría de un partido en su grupo. Todo el mundo en contra del otro, nadie es antagonista, todos son enemigos a derribar. ¡Uff!..

Cambios. Me entero por la prensa especializada que Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, ya no está con el marido ese un poco oriental que tenía, sino con un tal Nicolas Mathieu que escribe. Con el primero tenía un chiquillo de 4 años. (Todo esto me parece muy interesante que ustedes lo sepan para que estén al día de las cosas que pasan en los ambientes de la aristocracia).

No está conforme. Una mujer está hablando por teléfono, en la calle: ‘¡Ni un millón de euros, ni hostias! Si está condenado por violar a una mujer, se tiene que quedar en la cárcel’. (Creo que está hablando de Dani Alves)

Procesiones. Ya estamos de Semana Santa. Les recomiendo mucho que, si no conocen nuestras procesiones, vayan a verlas, las de nuestra Región, porque suponen toda una experiencia. Y no solo las de Cartagena, Lorca o Murcia, que son de las mejores del mundo, sino las de otras más humildes pero llenas de emoción, y no las relaciono aquí porque no quiero que me falte ninguna, pero ustedes miren el mapa y digan: ‘Hoy voy a ver esta y mañana la otra’. Verán qué bellas son.

Nuevo. Como sé que el catafalco del Entierro de la Sardina va a tener críticas, quiero decir aquí que a mí me parece muy bueno, y que no me extraña, porque nunca he visto una pintura o una escultura de Nicolás de Maya que no me guste. Supone, además, una modernización de este evento que espero les abra los ojos a los que encargan estas cosas para que busquen a creadores de verdad y con una visión moderna de la estética y no tanta antigualla como es costumbre de la casa.

Déficit. El año pasado, la Administración regional se gastó 901 millones de euros más de lo que tenía presupuestado, así que, sumándolo a lo que ya debíamos de otros años, ustedes y yo debemos 13.254.000.000 de euros. La verdad es que, así, no parece tanto. En pesetas, hubiese sido otra cosa. Multipliquen ustedes esta cantidad por 166 y verán qué bonito número sale. Y si tenemos que pagarlo, ¿a cuánto tocamos cada uno?

Series. Estoy viendo la serie The gentlemen, creada por Guy Ritchie. Está genial. Aparte de ser un apéndice de la película del mismo título que protagonizó Matthew McConaughey, tiene muchas de las ideas que este director ha utilizado en otras películas, como la presencia de los gitanos (¿recuerdan a Brad Pitt haciendo un papel de gitano en Snatch, cerdos y diamantes?). También he visto la serie Mano de hierro. Está muy bien hecha y entretiene, aunque es algo violenta de más, sobre todo porque las secuencias de violencia están alargadas de un modo bastante gratuito, ahí, venga a vomitar sangre la gente. Los actores están muy bien, sobre todo, Jaime Lorente. (Esto lo digo porque es el hijo de un buen amigo mío).

