“Honren siempre su uniforme, para que Murcia siga sintiéndose orgullosa de todos ustedes”

“No vivís para que vuestra presencia se note, sino para que vuestra ausencia se sienta”. Se lo dijo el alcalde Ballesta a los policías que escuchaban su alocución, tras la entrega de distinciones. Belluga acogía este viernes el acto en el que la Policía Local de Murcia honra a su patrón, San Patricio, cuya festividad se celebra este domingo en todo el mundo. Se entregaron 37 condecoraciones a miembros del cuerpo y cuatro más a instituciones externas de prestigio: el TSJ de Murcia, la Fiscalía Superior y los colegios de Médicos y Enfermería de la Región.

El evento contó con un vistoso componente folclórico, dada la cercanía de las procesiones y las Fiestas de Primavera. Así, entre los invitados, destacaban, entre abogados y concejales, las Reinas de la Huerta mayor e infantil, la Abanderada de Moros y Cristianos y durante unos minutos hasta la mascota de la Sardina, junto al presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios.

La mascota sardinera pasa junto a las autoridades hasta ocupar un asiento en el acto por San Patricio en Belluga. / A.L.H.

Al lado de la talla de San Patricio (que está todo el año en la Catedral y es sacada todos los años para este evento) destacaban los cuatro jinetes que conforman la Unidad de Caballería del Cuerpo, que fueron, por su vistosidad, protagonistas del acto. Muchos de los presentes quisieron hacerse fotos con Lucero, Caminero, Notario y Antonio, que es como se llaman los equinos.

Al son de 'La Parranda'

Con una gran aplauso fue agasajado, a su llegada a una plaza rodeada de banderas de España, el alcalde de Murcia, José Ballesta, que recibió el bastón de mando de manos del comisario general jefe de la Policía Local, José María Mainar. A continuación, ambos pasaron revista, al son del Canto a Murcia de La Parranda, a los funcionarios en formación.

“Murcia entera muestra su afecto a quienes estáis entregando a diario lo mejor de vosotros mismos”

Muy emotivo fue el momento en que se nombró al fallecido Antonio López inspector honorífico. Recogieron la distinción su hijo, también agente, y su viuda. A continuación, se dio una metopa al jefe de Inteligencia de la Policía de Nueva York, Fernando Guimaraes. Al término de la entrega de los reconocimientos, Ballesta tomó la palabra y dijo que “no hay pueblo que no festeje su existencia histórica y su permanente voluntad de un pulso contra la adversidad”.

Aseguró que Murcia “es de las ciudades más seguras de España” y “sin seguridad no hay libertad, no hay justicia; y sin justicia no hay convivencia y sin convivencia no hay futuro en paz”. “Los murcianos nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Local”, subrayó el regidor, “Murcia entera muestra su afecto a quienes estáis entregando a diario lo mejor de vosotros mismos”.

"Los mejores"

“La sociedad elige a los mejores para las labores más difíciles, y esos son todos ustedes”, remarcó el primer edil. “La seguridad es uno de los valores esenciales para diferenciar a las grandes capitales del mundo, del siglo XXI: Murcia no es de uno ni de otros. Es de todos. Y una de nuestras misiones es garantizar que la ciudad sea de todos”, manifestó Ballesta.

“Policía Local de Murcia, honren siempre su uniforme, su placa, para que Murcia siga sintiéndose orgullosa de todos ustedes”, sentenció.

Al término, homenaje a los caídos, en memoria de los cuales se depositó una corona de difuntos a los pies de San Patricio.