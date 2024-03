Los cazadores de Murcia acusan a los ecologistas de impulsar un "Auschwitz animal" en Sierra Espuña

La propuesta de Ordenación Cinegética de la Consejería de Medio Ambiente está causando más revuelo del esperado. Tras la respuesta de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) que remitió 10 páginas de alegaciones a la propuesta valorando el esfuerzo realizado por la Administración regional, pero consideran que algunas de las propuestas están "fuera de lugar y son inasumibles desde el punto de vista social, económico, jurídico y ambiental", la Federación de Caza de la Región de Murcia ha hecho público un comunicado en el que acusa a los ecologistas de presionar al Gobierno regional para promover el exterminio del arrui en lo que es un "auténtico Auschwitz animal".

A mitad del comunicado, los cazadores dicen que "desde la publicación de la tristemente conocida sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016, por la que se incluía al arrui (Ammotragus lervia) entre las especies exóticas invasoras, ANSE ha venido presionando de manera incansable a la Comunidad Autónoma para impulsar el completo exterminio de este bello animal en territorio murciano. Ni un músculo del rostro se les ha movido ante la masacre que ha supuesto el abatimiento indiscriminado e implacable de más de 8.000 arruis en Sierra Espuña (hembras preñadas, chotos, ejemplares jóvenes…), cuyos cadáveres putrefactos han tapizado durante mucho tiempo los resecos parajes de un parque natural, convertido (con el entusiasta apoyo de alguna de esas presuntas organizaciones ecologistas) en un auténtico Auschwitz animal".

Continúa el documento asegurando que hay dos "conclusiones irrefutables: que estos pretendidos ecologistas no sienten el menor amor ni respeto por estos animales y que les da exactamente igual su suerte (insisto, ellos son los principales impulsores de la implacable persecución a la que han sido sometidos en la última década) y que en esta materia no tienen otra política medioambiental que la que se deriva de su irracional odio a los cazadores".

Por su parte, ANSE considera desacertada comparación de "las tareas de control de un ungulado con un drama humano como el genocidio que sufrió Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El símil supone una intolerable falta de respeto a las víctimas y su memoria". Añaden que resulta sorprendente que una Federación que representa una actividad que supone el abatimiento de cerca de 20.000.000 animales silvestres al año en España se "rasgue las vestiduras" por las tareas de control del arrui en Sierra Espuña y que no se puede debatir que la propuesta de "convertir a Sierra Espuña en un coto privado" para la Federación obedece a interés particular y resulta contrario al marco jurídico actual. "El problema no es abatir una cantidad u otra de animales, sino que lo que plantean es decidirlo y, sobre todo, hacerlo ellos", concluyen los ecologistas.