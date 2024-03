"Si llegasen las narcolanchas a la Región, solicitaría a Madrid los medios capaces de interceptarlas"

El nuevo coronel de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido Catalán, decía en su toma de posesión que inicia esta nueva etapa profesional con la misma ilusión que cuando empezó en un pueblo de Granada hace tres décadas, aunque con más bagaje y credenciales a sus espaldas. Se estrenó en el cargo con los tractores amenazando con tomar la ciudad y este lunes cumple un mes al frente de la V Zona de la Benemérita. La vocación de servicio la lleva en la sangre (la aprendió de sus tíos, miembros del Cuerpo) y quiere dejarse la piel en una labor en la que, asegura, lo primero serán las personas. El coronel recibía este lunes a La Opinión en su despacho de la Comandancia de Murcia.

¿Cómo ha sido su primera toma de contacto con la Región? Lleva usted... ¿un mes?

Un mes, me incorporé el día 4 de febrero. Mi incorporación vino de modo casi simultáneo a las movilizaciones del sector agrario y ganadero del 6 de febrero, y eso me obligó a entrar de lleno en la dirección de los dispositivos de seguridad que tuvimos que establecer para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad vial

Es decir: nada más llegar, los tractores.

Nada más llegar, entrar de lleno a dirigir los dispositivos especiales. Fue una situación que hay que intentar, lo antes posible, conocer en profundidad, para que esas movilizaciones no supusieran un grave quebranto en el ejercicio de los derechos de los demás. En fin, un aterrizaje casi forzoso...

Francisco Pulido Catálan, coronel jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

En su toma de posesión enumeró varios delitos, desde la violencia de género a los delitos contra el medio ambiente, pasando por la cibercriminalidad. Una vez tanteada la realidad de la V Zona, ¿cuál cree que ha de ser la prioridad?

Fundamentalmente, la lucha contra los delitos contra las personas, tanto contra la vida como contra la integridad física. No puede ser de otra forma, tiene que ser la principal prioridad. Evitar que se produzcan es difícil, pero hemos de dar la respuesta completa, integral, a las víctimas. De protección, de investigación y de asesoramiento y comunicación permanente, porque necesitan conocer qué estamos haciendo. Todo eso sin que se vea afectada, lógicamente, la función de lucha contra los delitos contra la propiedad, especialmente los que se producen con violencia y en domicilios, por la sensación de inseguridad de las personas que lo sufren en su esfera más privada.

¿Cómo es el día a día de trabajo de un coronel de la Guardia Civil?

Bueno, el día a día prácticamente viene marcado por las incidencias que se registran durante el día anterior y por la agenda que tenga marcada de representación institucional de la Guardia Civil aquí en la Región. Primero se analizan todas las incidencias del día anterior, con mucho detalle, y se dictan instrucciones para que se desarrollen de una forma determinada. Luego, obviamente, no solamente me dedico a valorar las incidencias: como jefe de unidad, soy el responsable de toda la logística. Tengo que asignar medios, tanto materiales como humanos, a las distintas unidades según las necesidades, y también asignar los apoyos a la hora de establecer dispositivos de seguridad. Todo se traduce en una documentación a trasladar, tanto a las unidades subordinadas como a los escalones superiores de Madrid, en el caso de que no dispongamos en la Región de los apoyos que se necesiten.

Detalle de las manos de Francisco Pulido Catálan, coronel jefe de la Guardia Civil en la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Hablando de pedir medios a Madrid. A raíz del asesinato en Barbate de dos agentes, afirmó una asociación de guardias civiles que en la Región solo había una patrullera apropiada para combatir a las narcolanchas. ¿Va a pedir que se mejore el parque del Servicio marítimo?

Vamos a ver, la Guardia Civil de la Región de Murcia tiene un Servicio Marítimo provincial que dispone de embarcaciones operativas para luchar contra todo el elenco de funciones de vigilancia marítima asignadas al cuerpo, que no solamente es la lucha contra el narcotráfico, también la interceptación de tentativas de entrada ilegal de inmigrantes. Tenemos asignadas embarcaciones que responden a las necesidades de este tipo. Yo creo que disponemos de embarcaciones que tienen capacidades para hacer frente a cualquiera de las incidencias. En cuanto a las narcolanchas, su comercialización está prohibida en España: por ahora, afortunadamente, en la Región de Murcia no es muy común.

Si las hubiese, si llegasen las narcolanchas al litoral murciano, sí pediría refuerzos, ¿no?

Hombre, obviamente, yo tendría que valorar la capacidad de ese tipo de embarcaciones y la operatividad de las nuestras. Y si somos capaces de hacer frentes a esa posible situación hipotética que pudiese darse. Y, en base a esa posibilidad, evidentemente sí tendría que solicitar algún tipo de medio que fuese capaz de interceptarlas. Pero estamos hablando de una situación que, claramente, todavía no se ha presentado.

¿Y el resto de medios del Cuerpo? Coches antiguos, infraestructuras...

Es un problema, tenemos distintas infraestructuras del Estado que hay que mantener, y el mantenimiento es muy costoso, como se puede imaginar. Es difícil proporcionar el mantenimiento más completo posible, por eso tenemos que priorizar. Lo mismo pasa con los recursos de personal. Tenemos que priorizar entre todos cuáles son las necesidades y cuáles más acuciantes. Y, por supuesto, en el momento en que yo considere que necesito hacer propuestas de dotación nuevas, no duden que es mi obligación ponerlas en conocimiento del escalón jerárquico superior y así lo haré.

Tema robos. Suele haber quejas y alarmas vecinales cuando se producen en una determinada zona y los residentes siempre exigen más presencia de Guardia Civil para disuadir. ¿Cómo considera que se afrontan estos delitos?

Bueno, vamos a ver, los delitos contra la propiedad serán siempre una prioridad. Lo que tenemos que hacer es reforzar la prevención, basándonos en un estudio de análisis de todos los hechos que se han producido, para identificar patrones de conductas que no lleve a establecer dispositivos para, con la colaboración de las Policías Locales y el personal de seguridad privada, identificar a los delincuentes y proceder a su detención.

"Desde chiquitito tenía mucha curiosidad, y en la adolescencia tuve más conocimiento y me identifiqué con los ideales del Cuerpo"

Dijo usted que pertenecía a la cuarta generación de guardias civiles de su familia. ¿La vocación la lleva en la sangre, tuvo siempre claro que quería ser miembro del Cuerpo?

Yo no he vivido en un cuartel, puesto que mis antepasados miembros del Cuerpo pertenecían a la familia de mi madre. Desde chiquitito tenía mucha curiosidad, y en la adolescencia tuve más conocimiento y me identifiqué con los ideales del Cuerpo. Yo veía cómo mis tíos incluso renunciaban a sus permisos en el momento en que había una situación que lo demandara y se incorporaban sin una queja. Eso me llevó a identificarme aún más con esa vocación de servicio.

"La delincuencia hoy es muy móvil y se traslada de unas regiones a otras, y lo importante es compartir toda esa información con las unidades de la Guardia Civil vecinas"

Aseguró en su presentación que venía a mejorar aún más la Guardia Civil de la Región. ¿En qué se puede mejorar?

Considero que tenemos que potenciar la atención al ciudadano, de modo que sea una atención integral, en el sentido que cualquier demanda de seguridad sea atendida y complementada. Asesoramiento, protección, comunicación constante con la víctima, para que tenga confianza y sepa que su caso está entre nuestras prioridades. Después, potenciar la prevención, basada en inteligencia y en un análisis riguroso y pormenorizado de los hechos que se han cometido. Las lecciones que extraemos de hechos similares que podamos comparar, poner en común y, de alguna forma, tratar de identificar y detectar posibles delincuentes.

Eso es muy difícil

Pero la delincuencia hoy es muy móvil y se traslada de unas regiones a otras, y lo importante es compartir toda esa información con las unidades de la Guardia Civil vecinas y, en base a eso, se ha conseguido obtener indicios que nos han permitido llegar a los presuntos delincuentes.