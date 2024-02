El coronel Pulido se pone al frente de la Guardia Civil en la Región y promete potenciar la lucha contra la violencia de género

El nuevo coronel de la Guardia Civil en la Región, Francisco Pulido Catalán, aseguró que inicia “esta nueva etapa profesional” con la misma ilusión que cuando empezó en un pueblo de Granada hace tres décadas, aunque con más experiencia. “Comparezco con el firme propósito de proporcionar un servicio de calidad, con la colaboración real del resto de Cuerpos de Seguridad de la Región”, resaltó. Y pidió a la Virgen del Pilar “amparo y protección en esta nueva singladura”.

La lucha contra la violencia de género, las violaciones, los robos, el tráfico de droga y la criminalidad relacionada con la inmigración ilegal “constituirán especial importancia”, al igual que la protección del medio ambiente, aseveró. Se propuso “la preservación y recuperación de los ecosistemas autóctonos que aseguren el disfrute y el desarrollo de las actividades profesionales y de ocio compatibles, conforme a la legislación vigente”.

Otro “ámbito de actuación preferente” será el de la ciberseguridad, una modalidad delictiva “en aumento” y “en un mundo cada vez más globalizado”.

Pulido Catalán, que hizo un repaso por su trayectoria profesional en seguridad ciudadana y control de fronteras exteriores de la Unión Europea, manifestó que siempre cumplirá “con lealtad y responsabilidad” las órdenes que le den sus superiores respecto a la V Zona, la que corresponde a la Comunidad murciana y donde trabajan más de 2.000 agentes.

El nuevo coronel, “oriundo de la tierra de Góngora y de Julio Romero de Torres”, ha estado trabajando en Afganistán y en Bosnia, según recordó en su alocución.

Elogió el espíritu de equipo que ha visto en la Región, fruto de “la herencia recibida por mi predecesor”, el coronel Arribas. También tuvo palabras de cariño para su amigo y compañero de promoción, Diego Mercader, teniente coronel en la Región.

Tras el acto, en declaraciones a los medios, Pulido Catalán dijo que quiere que “la sociedad murciana me conozca y conozca el bagaje profesional que me acompaña y mis propósitos” al frente del Cuerpo en la Comunidad. Reiteró que se pone al frente de “un gran equipo, del cual me siento orgulloso: procuraré dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios para luchar contra el delito”.

El nuevo coronel de la Guardia Civil, junto a Mariola Guevara y Marcos Ortuño. / Juan Carlos Caval

“Vengo cargado con la mejor de las intenciones y espero la colaboración de todos”, afirmó. “Mi principal prioridad es luchar contra los delitos contra las personas: luchar contra la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual, y prevenir los delitos contra la propiedad”. E insistió en la necesidad de “proteger el ecosistema”.

El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, presidió el acto castrense, en el exterior de la Comandancia de Murcia, y que comenzó con el propio Llamas pasando revista a las tropas. Posteriormente, el DAO hizo un discurso en el que hubo un emocionado recuerdo a los agentes asesinados en Barbate (Cádiz) por traficantes a bordo de una narcolancha.

Llamas recordó a Pulido que “mandar es servir” y que tiene que ser “el primero en llegar y el último en irse” de cualquier “problema de la sociedad murciana”. Le aconsejó “nobleza de espíritu” y “ejemplaridad”. “No bastará con que tus órdenes sean legítimas y acertadas”, subrayó, por lo que le sugirió predicar con “el ejemplo”.

Al acto asistieron la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara; el vicepresidente de la Comunidad y consejero de Interior, José Ángel Antelo; el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; el jefe superior de la Policía Nacional, Ignacio del Olmo; el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera; el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa Amante, y el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, entre otras autoridades civiles y militares.