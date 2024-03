Lluis Montoliu: «Con los avances en IA y genómica diagnosticamos más eficientemente»

¿Cuáles son los avances más interesantes en investigación genética?

Cada vez somos capaces de diagnosticar más personas, mejor y más rápido, gracias a los avances en genómica y también en inteligencia artificial, que nos ayuda a descubrir el diagnóstico más probable que tiene una persona en función de su historial clínico. Por otro lado ha habido un avance significativo en el uso de nuevas terapias innovadoras que ya están llegando a muchas enfermedades raras.

¿Cómo visualiza el futuro de la medicina personalizada y los tratamientos para enfermedades genéticas?

Las herramientas CRISPR de edición genética han venido para quedarse. Prácticamente todos los laboratorios del mundo las han incorporado. No olvidemos que tienen un origen español, en Alicante, gracias al trabajo de un microbiólogo, Francisco Juan Martínez Mojica. Hay en estos momentos más de 90 ensayos clínicos que usan algunas de las múltiples variantes de las herramientas CRISPR.

¿Qué desafíos enfrenta la comunidad científica en la investigación de enfermedades raras, y cómo se pueden superar?

El desafío principal es el enorme número de enfermedades raras que tenemos ante nosotros, hay miles de ellas, más de 6.000, lo cual hace muy difícil poder investigarlas todas a la par, a la vez, y con la misma profundidad. Pero, sin embargo, todas las personas afectadas por ellas tienen su derecho a que su enfermedad también sea investigada.

¿Cómo pueden los jóvenes investigadores involucrarse en proyectos de investigación genética?

Existen muchos centros de investigación de biomedicina en nuestro país, con grupos liderados por investigadores e investigadoras que desarrollan proyectos científicos de primer nivel y que, para llevarlos a cabo, necesitan personas bien formadas y capacitadas, que quieran involucrarse en estos retos, que quieran contribuir con su trabajo a mejorar la salud humana, en alguno de sus múltiples aspectos.

¿Cuál es el papel de la divulgación científica en la promoción de la comprensión pública sobre la investigación genética y su impacto en la salud?

La ciencia que no se cuenta, no cuenta. Nos equivocamos si solamente generamos resultados de investigación comprensibles por nuestros pares, por otros colegas investigadores. Especialmente si hablamos de la investigación que se lleva a cabo desde centros y universidades públicas, es nuestro deber facilitar la comprensión de lo que hacemos, explicar por qué lo hacemos y qué queremos conseguir. Si no somos capaces de explicar lo que hacemos en palabras sencillas quizá deberíamos cuestionarnos lo que hacemos.