Vox mostrará al PP su borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor en el próximo Consejo de Gobierno

El vicepresidente autonómico y líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, presentará el borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor adelantado por La Opinión a sus socios de Gobierno el próximo jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno.

Así lo confirmó este martes el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional. "Antes de la campaña electoral dijo José Ángel Antelo que uno de los hitos de Vox era, precisamente, desarrollar una ley que protegiera el Mar Menor y que permitiera resolver su actual estado. Ese hito lo va a cumplir el jueves, cuando entregue uno a uno, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, su propuesta de modificación de la Ley del Mar Menor", explicó.

Ese mismo día, y no antes, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, tendrá a su disposición el borrador "para que realice los comentarios y aportaciones que consideren oportunos para mejorar la protección del Mar Menor", señaló Alpañez.

Cuando ayer se desvelaron los principales puntos de modificación de la legislación referente a la laguna salada, el PP reaccionó asegurando que no conocían el texto, prefiriendo no valorarlo para ser "prudentes". No obstante, el propio Segado y hasta el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, subrayaron que los populares no van a permitir "ninguna modificación legislativa que signifique la más mínima desprotección del Mar Menor".

Alpañez dijo este martes que Vox ha presentado "un borrador que protege de mejor manera" este ecosistema, asegurando que no hay cesiones en la persecución de su recuperación. "La ley, lo único que hace, que no es poco, es poner el foco en todas y cada una de las causas que han llevado a esta situación el Mar Menor", dijo, en referencia a la obligación a los ayuntamientos ribereños a realizar una auditoría independiente anual de las redes municipales para "medir el grado de avance" de la separación y extensión de las redes de saneamiento y el "grado de conexión de las viviendas a la red, así como la implantación de sistemas terciarios en las EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y reutilización del agua tratada por las mismas".

"Lo único que hace la ley es poner el foco en todas y cada una de las causas que han llevado a esta situación el Mar Menor" Rubén Martínez Alpañez — Portavoz Vox Asamblea

Insistió en que "el PP puso como línea roja no dar un paso atrás y Vox, sin poner líneas rojas, quiere dar pasos adelante". Al hilo, apuntó que si en el Partido Popular "creen que algo no se debe hacer porque no se debe recuperar el Mar Menor o porque no se debe proteger tendrán que decirlo ellos y públicamente".

Otras de las modificaciones legislativas pasa por restringir la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente del Mar Menor, exceptuando aquellas destinadas a autoconsumo, algo que no rechaza de plano la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

También se rebaja a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Para ello se eliminan el capítulo V y la sección primera del capítulo VI, así como el anexo III.

Las sanciones a los infractores se suavizan y la prohibición de construir puertos deportivos en el Mar Menor se queda en "limitaciones".