El PSOE pide a PP y Vox "que se aclaren" y "decidan si van a hacer cumplir la Ley del Mar Menor o si van a hacer otra nueva"

El PSOE regional ha pedido este lunes al Partido Popular y a Vox "que se aclaren" y "decidan si van a hacer cumplir la Ley del Mar Menor o si van a hacer otra nueva", después de conocer el borrador de la reforma legislativa que han preparado los de Abascal publicado en La Opinión.

Para el secretario general del Partido Socialista murciano, José Vélez, "el Partido Popular y Vox son lo mismo" aunque "estén queriendo parecer cosas distintas, pero no lo son. Son Gobierno regional".

En una rueda de prensa en la sede socialista, en Murcia, ha indicado que "las leyes están para cumplirse", en referencia a que ya se ha cumplido el plazo para hacer el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. "Ni está ni se le espera", ha lamentado.

Vélez ha instado al PP a manifestarse ante la publicación del borrador, ya que "sus socios de Gobierno están presentando nuevas propuestas de leyes, aun cuando el PP ya aprobó una que está incumpliendo". Para el PSOE, "lo que hay que hacer es cumplir la ley".

Joaquín Segado (PP) y Rubén Martínez Alpañez (Vox). / Loyola Pérez de Villegas

Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PPRM que su partido desconoce el contenido del borrador. "No se nos ha enviado ningún borrador ni tenemos conocimiento de ninguna modificación. Quiero ser prudente", ha dicho. Aunque ha reconocido que habla con el portavoz de Vox en la Asamblea a menudo, ha asegurado que nunca han tocado este tema en concreto.

No obstante, sí que ha querido dejar claro que el PP no va a permitir "ninguna modificación legislativa que signifique la más mínima desprotección del Mar Menor. Esa es nuestra filosofía de partida y esa filosofía no ha cambiado en nada".

La regulación del sector quedaría fuera de la ley

Además de suavizar las sanciones a los agricultores que infringen la Ley de Protección, este borrador rebaja a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero, eliminando así el capítulo V y la sección primera del capítulo VI, así como el anexo III.

Estos puntos que se borrarán de la norma hacen referencia a medidas tan importantes como la restricción de nuevas explotaciones porcinas o sus ampliaciones o la limitación de la actividad agrícola en terrenos próximos al dominiomarítimo-terrestre. Al ser reglamentos y no partes de la ley, serán susceptibles de ser modificados desde la Consejería competente, sin pasar por el Parlamento.

Una de las explotacionesagrícolas en el entorno del Mar Menor. / Iván J. Urquízar

El borrador elaborado por el Grupo Parlamentario Vox, al que ha tenido acceso este periódico, obliga a los ayuntamientos ribereños a realizar una auditoría independiente anual de las redes municipales para "medir el grado de avance" de la separación y extensión de las redes de saneamiento y "grado de conexión de las viviendas a la red, así como la implantación de sistemas terciarios en las EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y reutilización del agua tratada por las mismas".

Además, restringe la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente del Mar Menor, exceptuando aquellas destinadas a autoconsumo.