Manuel Tornel (ITUM): «Buscamos nuevas variedades de uva de mesa de alta calidad y rentables para las demandas del mercado»

¿Cómo ha sido el proceso de investigación colaborativa entre ITUM y el IMIDA para alcanzar el registro de 20 variedades apirenas de alta calidad?

En 2002, IMIDA e ITUM iniciaron un programa de mejora con el objetivo principal de desarrollar nuevas variedades de uva de mesa que fueran de alta calidad para el consumidor, económicamente rentables para los productores y satisfacieran las demandas del mercado.

Como resultado de esta colaboración, se han registrado 20 variedades sin semillas, que destacan por la textura crujiente de sus bayas y su alta productividad; además de incorporar algunas de ellas genes de tolerancia a enfermedades fúngicas o nuevos sabores.

¿Cuál es el impacto económico y social que estas nuevas variedades de uva de mesa han tenido en la industria agrícola de la Región de Murcia?

Los productores murcianos que integran ITUM han plantado más de 1.400 ha, lo que constituye más del 20% de la superficie regional y representa una significativa renovación varietal. Además, al tener en nuestra región el centro de mejora, las variedades están completamente adaptadas a nuestras condiciones agroclimatológicas.

¿Cuál ha sido el papel de ITUM en la promoción de las nuevas variedades de uva de mesa apirenas de la Región de Murcia?

Nuestras variedades han sido promovidas con éxito en importantes ferias internacionales donde se incluye degustación para los visitantes, desde 2016 en Fruit Attraction Madrid. Además, hemos participado en Fruit Logistica Berlín en el córner tecnológico de la Región de Murcia junto a AgritechMurcia desde 2018, así como en Fruit Logistica Asia desde el mismo año. En el mercado estadounidense, estuvimos presentes en PMA en 2022 y 2023.

Durante estos eventos, hemos llevado a cabo presentaciones orales en diversos congresos y foros oficiales, como Grape Attraction organizado por APOEXPA. Recientemente, en Tech Stage Berlín 2024, presentamos la ponencia «Region of Murcia at the forefront of agricultural biotechnology companies», posicionando a nuestra región a la vanguardia de las empresas biotecnológicas.

¿Qué desafíos ha enfrentado ITUM durante su trayectoria en la obtención y desarrollo de variedades de uva de mesa apirenas, y cómo los han superado?

Uno de los principales desafíos al desarrollar nuevas variedades es la falta de reconocimiento por parte de los supermercados, quienes muestran cierta reticencia a adquirirlas. Para abordar este desafío, hemos implementado diversas estrategias. En primer lugar, hemos recibido numerosas visitas de supermercados a nuestro centro de investigación, acompañadas por empresas productoras de la Región de Murcia, con el objetivo de familiarizarlos con nuestras variedades.

Además, aunque el proyecto inicialmente se enfocaba en fortalecer a los productores locales, tras el interés mostrado por parte de productores en otras partes del mundo, hemos enviado material vegetal para su cultivo a Chile, Perú, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Namibia, Australia, México y, más recientemente, a India y Estados Unidos. La mayoría de estos países se encuentran en el hemisferio sur, lo que nos permite ofrecer nuestras variedades de uva de mesa murcianas durante todo el año, aprovechando la contraestación con respecto a nuestra región y manteniendo una presencia constante en los mercados internacionales.

Recientemente, hemos asignado marcas comerciales para las seis variedades más cultivadas a nivel mundial, con el fin de impulsar aún más su difusión.

¿Cuáles son los planes futuros de ITUM en términos de investigación y desarrollo?

Continuar desarrollando junto al IMIDA nuevas variedades apirenas, que además de cumplir los más altos estándares de calidad y productividad, incorporen más genes de resistencia a enfermedades, nuevos sabores, así como un mayor contenido en compuestos fenólicos y mayor capacidad antioxidante, haciendo de nuestras uvas una fruta aún más saludable.