SOS Rural prepara el terreno para luchar en Bruselas por la rebelión agro

El eurodiputado socialista Marcos Ros no comparte la idea de que la Unión Europea desprotege a los agricultores y ganaderos comunitarios. Al contrario, subraya que este sector es «una de las grandes prioridades» de la UE. Para demostrarlo, señala que un tercio de todo el presupuesto de la Unión para los próximos siete años va dirigido a la agricultura; es decir, 378.000 millones de euros.

«Se invierte, precisamente, en hacer de este sector rentable pese a las exigencias de la UE», que pasan por tomar medidas que faciliten la reconversión de la economía para hacerla más sostenible. «La agricultura necesita un medio ambiente sano y viceversa. No son elementos antagónicos, pero no podemos obviar que debemos hacer una transición», argumenta el murciano, que entiende, no obstante, que las quejas de los trabajadores del campo se dirijan a las instituciones comunitarias.

Sobre el Pacto Verde Europeo, que muchos manifestantes quieren derogar, Ros recuerda que fue aprobado con la gran mayoría de los grupos del Europarlamento. «Casi todos acordamos que en 2050 no debemos dejar huella climática y esto es algo que va a beneficiar también a la agricultura», insiste el diputado. Marcos Ros indica que, aunque, por los plazos, seguramente será la próxima Cámara (que se forme tras las elecciones de junio) la que se haga cargo de la Iniciativa Ciudadana Europea, desde el Grupo Socialista estudiarán en las próximas semanas el texto registrado.