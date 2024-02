La protesta del campo continúa este miércoles tras una noche al raso en el Puerto de la Cadena

Cientos de agricultores mantienen cortada la autovía A-30 a la altura del Puerto de la Cadena, en las dos direcciones, para protestar por la difícil situación que atraviesa el campo. Los manifestantes han pasado la noche al relente para continuar este miércoles la protesta no autorizada que iniciaron ayer y que generó el caos en el tráfico de varias carreteras de la Región de Murcia.

Los tractores bloquearon los accesos a la capital murciana y a la entrada de Escombreras y generaron atascos kilométricos. La previsión de cara a este miércoles es que haya un relevo de las personas que iniciaron la protesta, que mientras tanto han estado sin descansar en la calle pertrechados con mantas y chaquetones para aguantar el helor que esta noche lleva a temperaturas de unos 9 grados.

Las protestas que se llevaron a cabo en el casco urbano de Murcia se levantaron al finalizar la tarde de ayer, pero los agricultores tienen la intención de continuar el resto hasta que la administración les garantice que los productos de terceros países como Marruecos entran a Europa con los mismos requisitos que se exigen a los cultivos hortofrutícolas españoles, según aseguró desde el Puerto de la Cadena Alberto, un productor de la zona de San Javier.

Agricultores, en el Puerto de la Cadena, anoche. / EFE. Marcial Guillén

"No hay plan b, muchos agricultores están arruinados y no tienen nada y estes es nuestro único cartucho para que no entre ningún producto desleal de otras partes", agregó, y explicó que en el Puerto de la Cadena han dejado pasar cada diez minutos a los vehículos para no dejar incomunicada una vía principal como es la A-30.

Preguntado por la supuesta vinculación con Vox de esta protesta como se ha asegurado desde el PSRM y Podemos, respondió que son apolíticos y que no han querido mezclar su reivindicación con ninguna formación ni organización, y si reconoce que es fácil decir que están vinculados con la extrema derecha, comentó que cada agricultor particularmente vota a éste u otro partido pero aquí, en la protesta, "todos pasamos frío y estamos unidos por una causa".