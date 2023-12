Otro quinto premio muy repartido en la Región de Murcia. El sexto, el número 86007 (60.000 euros por serie y 6.000 euros al décimo), se ha vendido en cinco municipios de la comunidad: Murcia, Mazarrón, Ceutí, San Pedro del Pinatar y Cabo de Palos.

En concreto, en tres administraciones de Murcia, en El Perolo de San Pedro, en un despacho del Puerto de Mazarrón, en Ceutí y Cabo de Palos. Una de estas administraciones ha sido L`Agustinica, situada en el paseo de Florencia. El titular de esta administración, la número 55, Pepe Imbernón, informa que ha vendido por ventanilla los 10 décimos que tenían. A esta administración le sonríe la suerte en los últimos años. Recuerda Imbernón que el pasado mes de octubre dieron un premio de 600.000 euros de un sorteo especial y el 9 de septiembre otro de 150.000 euros. Además, destaca quen los años de 2022 y 2021 repartieron parte del cuatro premio de la Lotería de Navidad. "Estaba un poco triste porque en los anteriores quintos premios nos había fallado sólo un número, pero me ha llamado mi hija para decirme que ya hemos dado uno, así que contento, pero vamos, yo me he comprometido a dar tres premios en este sorteo", señala Imbernón.

Otra administración agraciada ha sido la número 1, de plaza Nueva de Ceutí, llamada 'La Ilusión', que también ha vendido otro de los quintos premios del sorteo de Navidad, el 45353. Del 86007 han vendido 6 décimos, por ventanilla 3 y de manera telemática otros 3.

En 2021 también repartieron un quinto de premio de Navidad, y el primer premio de El Niño en 1998. Los regentes de la administración José Hurtado y su hijo JJ. "Estamos con el corazón a tope, contentos, sobre todo por la gente, porque seguro que le ha tocado a vecinos de la zona", señala JJ, que detalla que a La Ilusión vienen a comprar desde Cartagena, Alicante, el Valle de Ricote, Archena Molina de Segura, así que no sabemos a quién se lo hemos podido dar".

Este año se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Desde el 12 de julio se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

Los ganadores del "gordo", así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros. Recuerda que puedes comprobar aquí si tus décimos han sido premiados.

Premios compartidos

La Agencia Tributaria explica que cuando los premios sean compartidos con amigos o familiares, los 40.000 euros exentos de tributación se tienen que repartir proporcionalmente a la participación de cada uno. Pocos son los españoles que se resisten a comprar algún décimo durante estas fechas, y según la encuesta realizada por iAhorro, este año la opción de invertir los premios en vivienda, en caso de que toque algún pellizco, se sitúa por primera vez desde 2019 como la segunda más demandada (21,4% de los votos), solo por detrás de la opción de "pagar deudas o tapar agujeros", que aglutina ya más de la mitad de las respuestas (51,4%).